"Yine kazanmak istiyoruz"

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül , Beşiktaş maçının zor olduğunu bildiklerini, geçen sene olduğu gibi tekrar kazanmak istediklerini söyledi. Kardemir Karabükspor, 9 Eylül Cumartesi günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde, Çamlık sahasında gerçekleştiren idmana ülkelerinin milli takımında bulunan Gaman ve Skulason ile izinli olan Poko ve Papp katılmadı. İstasyon ve yarım sahada çift kale maç yapan Kardemir Karabükspor, çalışmalarını akşam yapacağı idmanla sürdürecek.

“Tekrarlamak istiyoruz”

Takımın idmanını takip eden Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, hafta sonu oynayacakları Beşiktaş maçının kolay bir mücadele olmayacağını vurguladı.

Beşiktaş’ın son iki sezonun şampiyonu olduğunu hatırlatan Gül, “Beşiktaş bu sene de şampiyonlukta en büyük favorilerden biri. Haliyle zor bir maç bizi bekliyor. Geçen sene Beşiktaş’ın sadece 3 mağlubiyeti vardı ve bunun sadece bir tanesi Karabük’teydi. Maç ne kadar zor olsa da, kazanmak istiyoruz. Geçen sene bunu başardık ve bu sene de tekrar etmek istiyoruz. Takım şu an maça konsantre bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

"Gelen bir teklif yok"

Son günlerde adı yeniden Galatasaray ile anılmaya başlanan Lasmin Latovlevici ile ilgi olarak ise Gül, “Resmi teklif yapılmadı. Dedikodular üzerine konuşamayız, belgeler üzerine konuşmamız gerekir. Şu anda Latovlevici için kulübümüze gelen bir teklif yok” ifadelerine yer erdi. Seleznov’un menajerinin Karabük’e geldiği yönünde bir soru üzerine Gül, “Seleznov ve diğer Ukranya’lı oyuncular için de görüştük. Görüşmemiz tamamen performansla ilgiliydi, transferle ilgili bir görüşmemiz olmadı” açıklamasını yaptı.

"Beşiktaş çok iyi bir ekip"

Karabükspor’un ikinci takım kaptanı olan eski Beşiktaşlı Dany Nounkeu ise, karşılaşmanın sezonun ilk üç maçı gibi kolay olmayacağını söyleyerek, “Takım olarak bunun bilincindeyiz. Beşiktaş çok iyi bir ekip. Bizim de bir oyun dinamizmimiz var, bunu sahaya yansıtmak istiyoruz. Bu maç gerçekten zorlu geçecek. Başakşehir maçındaki dinamizm gibi sahaya çıkarsak bu maçtan iyi bir sonuçla ayrılacağımızı tahmin ediyorum. Beşiktaş kariyerim geride kaldı ve şu an Karabükspor’un oyuncusuyum. Karabükspor için elimden gelenin en iyisini vermeye hazırım ve bunu da görüyorsunuz. Kariyeriniz bir şekilde ileriye gidiyor, geriye gitmiyor” dedi.

Öte yandan Dany’nin 5 yaşındaki oğlu Junior Dany de babası ve diğer oyuncularla birlikte ısınma hareketleri yaparak idmana ayrı bir neşe kattı.