Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
97245
ALTIN
188.705
DOLAR
4.6717
STERLİN
6.1729
EURO
5.4400

Yo-Yo testinden geçtiler

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü

04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:03
Yo-Yo testinden geçtiler

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın Samorin kasabasında kamp çalışmalarını yapan siyah-beyazlılar, sabah saatlerinde bir antrenman gerçekleştirdi. İki grup halinde ısınma çalışmaları gerçekleştiren futbolcular, daha sonra sahada hazırlanan parkurda zamana karşı yapılan dayanıklılık Yo-Yo testinden geçti.

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFutbolSüper LigTest
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vida, transfere kaynak olacak
Vida, transfere kaynak olacak
Sadık'a çifte talip
Sadık'a çifte talip
Real Madrid'den Mbappe açıklaması
Real Madrid'den Mbappe açıklaması
Guti, Beşiktaş'a dönüyor
Guti, Beşiktaş'a dönüyor
Topal ve Dirar idmana katılmadı
Topal ve Dirar idmana katılmadı
"Stoperde oynamayı sevmiyorum"
"Stoperde oynamayı sevmiyorum"
Bursa'ya taraftarından destek
Bursa'ya taraftarından destek
Inter'e Arjantinli oyuncu
Inter'e Arjantinli oyuncu
Yasadışı karaciğer bulunmadı
Yasadışı karaciğer bulunmadı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim