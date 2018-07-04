Yo-Yo testinden geçtiler

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın Samorin kasabasında kamp çalışmalarını yapan siyah-beyazlılar, sabah saatlerinde bir antrenman gerçekleştirdi. İki grup halinde ısınma çalışmaları gerçekleştiren futbolcular, daha sonra sahada hazırlanan parkurda zamana karşı yapılan dayanıklılık Yo-Yo testinden geçti.

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.