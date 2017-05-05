Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yolsuzluktan mahkemeye çıkacak

Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu Neymar, 2013 yılındaki transferinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla yargılanacak

Bu haber kez okundu.

Yolsuzluktan mahkemeye çıkacak

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu Neymar, 2013 yılındaki transferinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla mahkemeye çıkacak.

Mahkemeden yapılan açıklamada, söz konusu transfer sürecinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle Neymar ve ailesi, Barcelona ve Santos kulüpleri, Katalan temsilcisinin başkanı Josep Maria Bartomeu ve eski başkanı Sandro Rosell ile Santos'un eski başkanı Odilio Rodrigues'in hakim önüne çıkacağı belirtildi. Açıklamada, yolsuzluk ve dolandırıcılık iddialarıyla suçlanan Neymar'ın sadece yolsuzluk gerekçesiyle savunma vereceği kaydedildi. Savcılık, 25 yaşındaki futbolcunun 2 yıl hapis ve 10 milyon avro para cezalarına çarptırılmasını talep ediyor. Brezilyalı futbolcunun suçlu bulunması halinde bile hapis cezasının paraya dönüştürülmesi bekleniyor. Neymar'ın Barcelona'ya transferiyle bağlantılı suçlamaların temelinde, bu futbolcunun Santos'da oynadığı dönemde transferinde yüzde 40 payı olan DIS adlı Brezilyalı bir şirketin yaptığı suçlamalar bulunuyor. Suçlamalarını 2011-2013 yılları arasındaki döneme dayandıran şirket, 2015'in haziran ayında İspanyol mahkemesine yaptığı başvuruda, Neymar'ın Barcelona'ya transferinde gerçek bedelin saklanarak kendilerine az ödeme yapıldığını savunmuştu. İspanya Ulusal Mahkemesi Ceza Dairesi, transferde usulsüzlük yapıldığı iddiasını gündemine alarak Neymar ve Barcelona Kulübünün o dönemki yöneticilerinin yargılanmasını şubat ayında onaylamıştı.


İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
BarcelonaFutbolMahkemeNeymar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100