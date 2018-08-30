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‘Yolumuza devam etmek istiyoruz’

​​​​​​​BB Erzurumspor’un Fransız futbolcusu Leo Schwechlen, bu sezon ligde 3 karşılaşmada da forma giyerken 1 de gol kaydetti

30 Ağustos 2018 Perşembe 17:46
‘Yolumuza devam etmek istiyoruz’

BB Erzurumspor sezon başında Göztepe’den renklerine bağladığı Fransız futbolcu Leo Schwechlen, bu sezon ligde 3 karşılaşmada da forma giyerken 1 de gol kaydetti. Taraftarların Süper Lig’de 3. haftanın en iyi 11’i arasına seçtiği Leo, ligin 4’üncü haftasında sahalarında Medipol Başakşehir ile oynayacakları maçın hazırlıklarını takımla sürdürüyor.

‘Haftanın karmasına seçilmek güzel’

Savunma oyuncusu Leo, yaptığı açıklamada, oynadıkları 3 maçta takım oyunu anlamında çok güzel görüntüler sergilediklerini söyledi. Güzel oyuna rağmen 1 puanda kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran, “Ligin ilk 3 maçını daha iyi yerde bitirebilirdik çünkü Erzurum şehri, takım bunu hak ediyor. Gelecek maçlarda başarımızı göstereceğimizi umuyorum. Haftanın en iyi 11’i karmasında olmak benim için çok gurur verici ve güzel. Benim için takım olarak başarılı olmamız çok daha önemli. Bu hafta Medipol Başakşehir maçı ile evimizde galibiyeti alıp taraftarımızla yolumuza devam etmek istiyoruz.” diye konuştu.

‘Maçı galibiyetle bitireceğiz’

Medipol Başakşehir ile bu pazar günü sahalarında karşılaşacaklarına işaret eden Leo, “Bu hafta çok yoğun bir çalışma temposu geçiriyoruz. Erzurum’da rakip adına hiçbir şey kolay olmayacak, elimizden geleni yapacağız, maçı da galibiyetle bitireceğiz.” değerlendirmesinde bulundu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un çok ateşli bir taraftar grubunun olduğunu daha önceden bildiğini belirten Leo, taraftarın ne kadar ateşli olduğunu Beşiktaş maçında herkesin apaçık gördüğünü dile getirdi.

‘Umarım bizi yalnız bırakmayacaklar’

Taraftarın Çaykur Rizespor maçında da kendilerine büyük destek verdiğine işaret eden Leo, “Taraftarın maça gelip o desteği vermesi bizim sahada elimizden geleni yapmamız adına çok önemli. Umarım yine Medipol Başakşehir maçında da bizi yalnız bırakmayacaklar, orada olacaklar ve bizi destekleyecekler” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
BB ErzurumsporBüyükşehir Belediye ErzurumsporLeo Schwechlen
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