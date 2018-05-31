Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
102629
ALTIN
188.460
DOLAR
4.4916
STERLİN
5.9868
EURO
5.2504

Yönetim görev dağılımı yaptı

Bursaspor Kulübü yeni yönetim kurulunda görev dağılımı gerçekleştirildi

31 Mayıs 2018 Perşembe 09:56
Yönetim görev dağılımı yaptı

Bursaspor Kulübü yeni yönetim kurulunda görev dağılımı gerçekleştirildi.

Yeşil-beyazlı kulübün geçen hafta sonu yapılan olağan genel kurulunda güven tazeleyen Ali Ay'ın başkanlığındaki yeni yönetim kurulu İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde toplandı. Toplantıda yönetim kurulunun görev dağılımları yapıldı.

Buna göre, Ali Ay başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Cem Öztürk ikinci başkanlığa, Ebubekir Keskin genel sekreterliğe, Adem Sakarya mali asbaşkanlığa, Erkan Aydemir Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve idari yapılanmadan sorumlu asbaşkanlık görevlerine getirildi. Yeşil-beyazlılarda, sosyal yapılanma, sponsorluk ve reklamdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Onur Özselek, mülk yönetimi ve projeden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ömer Faruk Şahin, altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Görkem Akbaş, Bursastore'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Osman Dinsever, amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sezer Sezgin, taraftardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Enver Kumova, yardımcısı Mustafa Ermiş, medya ve iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Nihat Arı, stadyum ve İbrahim Yazıcı Tesisleri'nden sorumlu yönetim kurulu üyesi Yusuf Berat Rızvanoğlu oldu.

Bu arada, Bursaspor'da kurullar da belirlendi. Yeşil-beyazlı kulüpte icra kurulu başkan Ali Ay, Cem Öztürk, Ebubekir Keskin, Erkan Aydemir ve Osman Dinsever, proje kurulu, Ali Ay, Yusuf Berat Rızvanoğlu, Enver Kumova, Ömer Faruk Şahin ve Onur Özselek, sosyal sorumluluk kurulu ise Enver Kumova, Ziya Özkan, Tevfik Yılmaz, Hayrettin Gülgüler, Zeki Öztürk ve Mustafa Ermiş'ten oluştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ali AyBursaBursasporGörev Dağılımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zidane'dan sürpriz ayrılık kararı
Zidane'dan sürpriz ayrılık kararı
"Beşiktaş'ta şans bulamadım"
"Beşiktaş'ta şans bulamadım"
İşte Tosic'den gelen para
İşte Tosic'den gelen para
20. yılı kongre ile taçlanacak mı?
20. yılı kongre ile taçlanacak mı?
Milyarlık hesap soracak
Milyarlık hesap soracak
Lampard'ın ilk tecrübesi
Lampard'ın ilk tecrübesi
Nagatoma, Dünya Kupası'na gidiyor
Nagatoma, Dünya Kupası'na gidiyor
İkinci hazırlık maçında rakip Tunus
İkinci hazırlık maçında rakip Tunus
Udinese'den teklif var mı?
Udinese'den teklif var mı?
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim