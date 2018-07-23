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Yönetim Kurulu, harekete geçti

Trabzonspor'un karar defterlerinin satışa sunulması

23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:36
Yönetim Kurulu, harekete geçti

Trabzonspor Kulübü, 1966, 1967, 1968 ve 1969 yıllarına ait olan ve ne zaman çalındığı henüz belirlenemeyen karar defterlerinin bir müzayede firması tarafından satışa sunulmasıyla ilgili yönetim kurulunun ivedilikle harekete geçtiğini bildirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada konuyla ilgili şunlar kaydedildi: "Kulübümüzün 1966, 1967, 1968 ve 1969 yıllarına ait olan ve ne zaman çalındığı henüz belirlenemeyen karar defterlerinin bir müzayede firması tarafından satışa sunulmasıyla ilgili yönetim kurulumuz ivedilikle harekete geçmiştir. Söz konusu olaya yönelik kulüp avukatlarımız gerekli yasal başvuruları anında yaparken, işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla adli makamlarla ortak hareket edilmektedir."

Açıklamada, yönetim kurulunun ayrıca iç soruşturma başlattığı vurgulanarak, "Konuyla ilgili süreci yürütmesi için genel müdür yardımcımız Osman Aydın görevlendirilmiştir. Gelişmeler hakkında camiamız en kısa sürede yeniden bilgilendirilecektir." ifadeleri yer aldı.

AA

Son Güncelleme: 23.07.2018 16:46
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporTrabzonÇalınan Karar Defterlerinin Satışı
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