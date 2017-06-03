Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin 2016 yılında gider fazlasının 99 milyon 35 bin 897 lira olduğu açıklandı.

Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilen yıllık olağan mali ve idari genel kurulda sarı-lacivertli kulübün denetleme kurulu üyesi Doğan Yeşin, kurulun raporunu okudu. Yeşin, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin 2016 yılı gelirler toplamının 172 milyon 69 bin 314 lira olduğunu belirtti. Sarı-lacivertli kulübün denetleme kurulu üyesi, toplam giderin ise 271 milyon 105 bin 211 lira olduğunu kaydetti. Yeşin, bu raporlar doğrultusunda Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin gider fazlasının 99 milyon 35 bin 897 lira olduğunu ifade etti. Sarı-lacivertli kulübün, 2016 yılı olağan genel kurulunda kabul edilen bütçesinin 235 milyon 750 bin lira olduğunu hatırlatan ve detaylı açıklama yapan Yeşin, bütçe sınırları içinde kalındığını duyurdu. Yeşin, bütçe dışı harcamaların giderlerden düşülmesi sonucu 2016 yılı giderlerinin 135 milyon 134 bin 83 lira olduğunu aktardı.

Gelirler azaldı, gider fazlası arttı

Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin 2015 yılına göre gelirleri azaldığı için gider fazlası yaklaşık 2 kat arttı. Geçen yıl yapılan mali genel kurulda 2015 yılındaki gelirlerin 214 milyon 807 bin 901 lira olduğu belirtilmişti. Derneğin 2016 yılındaki gelirleri ise bir önceki yıla göre 42 milyon 738 bin 587 lira azaldı. Bu da gider fazlasının çoğalmasına neden oldu. Derneğin 2015 yılında gider fazlası 55 milyon 736 bin 537 lirayken, 2016'da bu rakam 99 milyon 35 bin 897 liraya çıktı.

Yönetim kurulu ibra oldu

Fenerbahçe Kulübünün yıllık olağan mali ve idari genel kurulunda yönetim ve denetleme kurulu faaliyetleri, ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildi.

Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilen genel kurulda, yönetim ve denetleme kurulu faaliyetleri, ayrı ayrı üyelerin oylarına sunuldu. Genel kurul üyeleri, oy birliğiyle yönetim ve denetleme kurulu faaliyetlerini ibra ederken, 2017 yılı bütçesi 394 milyon 910 bin lira olarak kabul edildi. Genel kurul üyeleri ayrıca, kulüp için gerekli görülen her türlü gayrimenkul yatırımlarının yapılması, gayrimenkul alınması, satılması, satın alma için her türlü kredinin temini, buna ilişkin işlemlerin ifası, kurulmuş şirketlere ortak olunması, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kurulması hususunda yönetim kuruluna yetki verdi.

Mosturoğlu eleştirilere cevap verdi

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, mali genel kurulda üyelerin konuşmalarına cevap verdi. Başkan adaylığını açıklayan Ali Koç'un konuşmasını memnuniyetle karşıladıklarını anlatan Mosturoğlu, "Başkan adayı olacaktır. Oktay Uludoğan kardeşim de önümüzdeki dönemlerde aday olacağını söyledi. Benim oyum onadır. Fenerbahçe'ye kim seçilirse seçilsin hizmet eder." diye konuştu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın hasta olduğu için cevapları kendisinin verdiğini aktaran Mosturoğlu, özetle şunları kaydetti: "Herkes umarım burada samimidir. Umarım ilerleyen günlerde bunu test etmek durumunda kalmayız. Hulusi Belgü Bey, 'Fenerbahçe'nin sahipsiz olmadığını anladım.' dedi. Fenerbahçe'nin sahibi yok muydu? Fenerbahçe 110 yıllık tarihinde hiç sahipsiz kalmadı. Sanırım 'emin ellerde' demek istedi ama maksadını aştı. Fenerbahçe Kulübü Genel Kurulu, demokratik bir yapıdır. Bu yapıda kimsenin adaylığı ve başkanlığı garanti değildir. Buradan çıkacak sonuçla o koltuğa oturulur. Gayrimenkullerimiz Fenerbahçe'nin teminatıdır. Kulüpte bir nakit sıkışıklığı yoktur. Finansal Fair Play anlaşmamız nakitle ilgili değildir. UEFA'yla yaptığımız anlaşma, tamamen kar-zarar üzerinedir. Bazı üyelerimize mali genel kurul kitapçıkları ulaşmadığı için özür diliyoruz. Önümüzdeki sezon bütün tribünlere kombine açıldı. İsteyen alır ve istediği tezahüratı yaparak bizi istifaya çağırabilir."

Yaklaşık 5 saat süren yıllık olağan mali ve idari genel kurul, sona erdi.