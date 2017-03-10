Yunan basınından Beşiktaş'a övgü

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympiakos ile Beşiktaş arasında 1-1 berabere biten maça Yunan basını geniş yer verdi.



Yunanistan'da gazeteler ve internet siteleri Beşiktaş'ın performansını överken, siyah-beyazlı takımın attığı golde büyük hata yapan Olympiakos kalecisi Nicola Leali ön plana çıkarıldı. Yunanistan'ın önde gelen internet sitesi "Contra"da, "Beşiktaş'ın gücü karşısında şaşkınlığa uğrayan Olympiakos kendini göstermeye fırsat bulamadı." yorumunda bulunuldu. Beşiktaş'ın "tecrübeli ve kaliteli" bir takım olduğu kaydedilen haberde, siyah-beyazlıların Olympiakos karşısında sergilediği performansın etkileyici olduğu belirtildi. "Thespor" internet sitesinde ise Beşiktaş'ın istediği beraberliği elde ettiği, İstanbul'da Olympiakos'u zor bir mücadelenin beklediği vurgulanarak, siyah-beyazlı taraftarların özellikle İstanbul'da çok etkili olduğuna değinildi. "Olympiakos zor işler için var" başlığı altında haberi yayınlayan "GOAL" gazetesinde, Olympiakos'un umudunu kaybetmemesi gerektiği ifade edildi. Gazetede, Olympiakos'un Esteban Cambiasso'nun golüyle galibiyete bir adım yaklaştığı ancak kaleci Leali'nin, hatasıyla adeta zamanın durduğu ve beraberliği Beşiktaş'a hediye ettiği kaydedildi. Ülkede en çok satılan Sportday Gazetesi'nde de Leali'nin hatasına değinilerek, "Zor ama imkansız değil. Olympiakos dersine iyi çalışmıştı ama Leali'nin hatasıyla bunu başaramadı." yorumunda bulunuldu. Livesport Gazetesi'nde, "Leali, takımın ayaklarını kesti" başlığıyla verilen haberde, "Çok kolay bir golü Aboubakar'a kendi eliyle teslim etti. Olympiakos bu kadar kaliteli bir takım karşısında galibiyet kazanacaktı ancak Leali sayesinde o şansını kaybetti." yorumu yapıldı.