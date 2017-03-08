Yunanistan'da avantaj peşindeyiz

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak.



Avrupa'da son 32 turunda İsrail'in Hapoel Beer-Sheva ekibini iki maçta da mağlup ederek adını son 16 turuna yazdıran siyah-beyazlı takım, Olympiakos karşısında rövanş için avantaj arayacak. Olympiakos ile Beşiktaş arasındaki mücadele, TSİ 23.05'te Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Mario Diks yapacak. Jan Vries'in dördüncü hakemliği üstleneceği karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Kevin Blom ve Kamphuis Jochem olacak.

58 sezon sonra rakip oldular

Beşiktaş ile Olympiakos, 58 sezon sonra resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. 1958-1959 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda iki ekip rakip olurken, Yunanistan temsilcisinin sahaya çıkmaması sonrası siyah-beyazlı ekip hükmen galip ilan edilmişti. Her iki ekip, iki kez hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 2015 yılında Atina'daki hazırlık maçında Olympiakos, Beşiktaş'a 2-1 üstünlük sağladı. Beşiktaş ise bu sezon öncesinde Vodafone Arena'da oynanan dostluk mücadelesinde rakibini 1-0 yenmeyi başardı.

Galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak

Beşiktaş, son 5 resmi maçta yakaladığı galibiyet serisini Olympiakos karşısında da sürdürmeye çalışacak. Ligde üst üste 3 karşılaşmayı kazanan siyah-beyazlı takım, Avrupa kupasında ise Hapoel Beer-Sheva'yı iki maçta da mağlup etti.

3 oyuncu kart sınırında

Siyah-beyazlı ekipte ilk maç öncesi üç oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Tolgay Arslan yarınki maçta görev almaları ve sarı kart görmeleri halinde rövanş mücadelesinde cezalı duruma düşecekler. Sakatlığı süren Caner Erkin de sarı kart sınırında yer alıyor. Beşiktaş'ın yarınki karşılaşmaya Fabricio, Gökhan Gönül (Beck), Marcelo, Atınç Nukan, Adriano, Oğuzhan Özyakup, Hutchinson, Quaresma, Talisca, Babel ve Cenk Tosun muhtemel 11'le çıkması bekleniyor.

Olympiakos, ikinci kez Türk takımlarına karşı

Olympiakos bu sezon ikinci kez bir Türk takımına rakip olacak. UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Osmanlıspor ile eşleşen Yunanistan temsilcisi, sahasında rakibiyle 0-0 berabere kalmasına rağmen Ankara'daki mücadeleyi 3-0 kazanarak son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu. Olympiakos'ta kırmızı kart cezalısı Bruno Viana ilk maçta görev alamayacak. Yunan ekibinde Alberto Botia ile Diogo Figueiras ise sarı kart sınırında bulunuyor.

Genç takım çalıştırıcısı maça çıkacak

Yunan ekibinde Beşiktaş maçı öncesi Portekizli teknik direktör Paul Bento'nun görevine son verildi. Bento'nun görevine son verilmesinin ardından genç takım antrenörü Vasilis Vouzas'ın yarınki karşılaşmada sahaya çıkması bekleniyor.