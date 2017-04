"Yüreği yetmeyenlerin ayrılmalarını istedik"

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "Ligde aldığımız olumlu ve olumsuz sonuçların elbette analizi yapılabilir ve bazı sonuçlara ulaşılabilir ancak şu an bulunduğumuz dönemde çok laftan kaçınıp çok iş yapmak durumundayız." dedi.

Bedir, yazılı açıklamasında, sarı-kırmızılı ekibin Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinde sadece 12 puan toplayabildiğini, mali ve sportif açıdan dibe vurduğunu ve kendilerine "kesin küme düştü" gözüyle bakıldığını belirtti.

Sezonun son 6 maçına çıkacaklarını ve bu süreçte tek vücut olup Kayserispor'un başarısı için çaba göstereceklerini ifade eden Bedir, şunları kaydetti: "Ocak ayında göreve gelen yeni yönetimin isabetli işleri sonucu ilk 7 maçta müthiş bir seri yakalamış kulübümüz, tüm yönleriyle Türkiye gündemine oturmuştu ancak son 4 müsabakada beklenen, istenen başarıya ulaşılamamıştır. Bu olumlu ve olumsuz sonuçların elbette analizi yapılabilir ve bazı sonuçlara ulaşılabilir ancak şu an bulunduğumuz dönemde çok laftan kaçınıp çok iş yapmak durumundayız. İçeride, başarıyı istemeyen az sayıda medya mensubunu, onları yönlendiren ve Kayserispor üzerinden şahsi hesap yürütmeyi adet haline getiren bir takım kişileri bir kenara bırakıp önümüze bakmalıyız." Ligde kalacaklarına inandığını aktaran Bedir, "Göreve geldiğimizden beri yönetim ve takımımıza büyük destek veren ve başarılı maçlarda en büyük pay sahibi taraftarlarımızı daha fazla işin içerisine sokabilmeliyiz. Bundan önce olduğu gibi bu 4'ü içeride, 2'si dışarıda 6 maçlık turnuvayı 'Tek yürek Kayseri' sloganıyla oynamalı, bu mücadeleden zaferle çıkmalıyız. 6 maçlık turnuvada hedefe ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Yüreği yetmeyenlerin aramızdan ayrılmalarını istedik"

Teknik direktör Mesut Bakkal'la yaptıkları görüşme ve tespitlerin ardından kalan 6 maçta başarı için gereken özelliklerde eksiği olmayan oyuncu grubu ile yola devam etmeye ve önlerinde uzun bir maraton olmadığından kalbi Kayserispor'la atmayan futbolcularla yollarını ayırmaya karar verdiklerini kaydeden Bedir, şunları ifade etti: "Bunu yaparken de oyuncularımızın önceki performans veya davranışlarını değil, Mesut hoca göreve geldikten sonraki takıma katkı veya zararlarını dikkate alacağımızı belirttik. Bu prensipten hareketle futbolcularımızla birebir ve toplu görüşmeler yapılarak yüreği yetmeyenlerin ve inanmayanların aramızdan ayrılmalarını istedik." Yaptıkları çalışmalar neticesinde bazı oyuncuların takımdaki durumlarının değerlendirildiğini aktaran Erol Bedir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu çalışmalar sonucu ilk gün oyuncumuz Douglao'yu gönderdik. Sergen hoca geldiğinde altyapıya gönderilen oyuncumuz Milan Stevanovic'i ise tekrar A takıma aldık. Bu çalışmalarımız her gün, her antrenman ve maçla devam edecek. 6 maçlık bu mücadelede nefesi, inancı, cesareti ve takıma sahip çıkma arzusu yeterli olmayan arkadaşlarımızı aramızdan ayırıp, inanan ve her şeyiyle mücadele eden gerçek oyuncularımızla yolumuza devam edeceğiz. Çünkü yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz. Zafer, korkaklarla ve inanmayanlarla kazanılamaz. İçeride ve dışarıda oynadığımız tüm maçlarda yönetime ve takıma destek veren büyük taraftarımızın, önümüzdeki 6 maçta en yüksek sayıda ve en güçlü destekleriyle yine yanımızda olacaklarına inanıyoruz."