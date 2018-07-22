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Yusuf, Avrupa'ya açık kapı bıraktı

Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, Avrupa'dan gelen transfer teklifleri hakkında "Ne olur bilemeyiz, yaşayıp göreceğiz" dedi

22 Temmuz 2018 Pazar 12:35
Yusuf, Avrupa'ya açık kapı bıraktı

Trabzonspor'un 21 yaşındaki milli futbolcusu Yusuf Yazıcı, "Trabzonspor her zaman en üstlere oynar. Biraz daha eksikliklerimiz var, bunları kapattıktan sonra en yukarılara oynayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Genç oyuncu, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'nın Kranjska Gora kentinde kamp yapan bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yusuf Yazıcı, ilk etapta tempolarını yükseltmek için güzel antrenmanlar gerçekleştirdiklerini belirterek, "İkinci etapta da hazırlık maçları yaptık. Kampımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son 3 gün. Bir hazırlık maçımız kaldı. Onu da güzel bitirip iyi bir şekilde Trabzon'a dönmek istiyoruz. Yeni hocamızla iyi çalışıyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Takıma katılan genç oyuncuların geleceğine ilişkin olarak bordo-mavili futbolcu, "Herkes kendini Ünal hocaya göstermeye çalışıyor. İnanılmaz derecede efor sarf ediyorlar. Bence bazı genç arkadaşlarımızın aramızda kalacağını düşünüyorum. Gönül ister ki hepsi kalsın. Bunu tabii ki hocamız daha iyi bilir ama aramızda kalacakların olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"En iyi seviyeye odaklandım"

Yusuf Yazıcı, futbol yaşantısında ileride ne olacağını bilmediğini kaydederek, "Her zaman belirttiğim bir söz var. Ben her zaman içinde olduğum sürece odaklanmış durumdayım. Şu anda sezon başı kampındayız. En iyi seviyeye nasıl ulaşabilirim, buna odaklanmış durumdayım. Geleceği kimse bilemez ama yaşayıp göreceğiz." diye konuştu.

Genç futbolcu, Trabzonlu oyuncuların eleştirilmesine ilişkin olarak, "Bir söz vardır, insan sevdiğini eleştirir. Trabzonspor taraftarı bizi daha çok sevdiği için daha çok eleştiriyor. Yabancı futbolcular buraya deplasmana geldikleri için onları biraz daha koruyorlar. Bizi biraz daha eleştiriyorlar ama bu çok normal. " değerlendirmesinde bulundu.

"Kendime güveniyorum"

Yusuf Yazıcı, aldığı ücretin düşük olduğuna yönelik bir soru üzerine, "Finansal konuları benim konuşmam doğru olmaz. Başkanımız var, yöneticilerimiz var. Bunların daha hakim olduğu konular. Ancak illaki bir görüşme yapacağız." dedi. Tecrübenin yaşanılarak ilerlediğini aktaran bordo-mavili futbolcu, şunları kaydetti: "Ben de geçen yıla göre kendime daha çok güveniyorum. Tabii ki de bu yıl çok daha iyi bir Yusuf göstereceğimi düşünüyorum. Futbol yeteneği ile başarı gelmiyor. Kendimi diğer alanlarda da geliştiriyorum. İngilizce öğreniyorum. Futbolcunun kendisini geliştirmesi gerekiyor, yoksa aynı yerde kalıyor. Hedeflerim ve amaçlarım var. Bu doğrultuda kendimi geliştirmem gerekiyor."

Avrupa'dan gelen teklifler

Yusuf Yazıcı, Avrupa'dan kendisine gelen transfer tekliflerine ilişkin, "Tabii ki gurur verici bir olay. İnsanların ilgisi beni mutlu ediyor. Ancak ihtimaller üzerinden konuşmayı çok sevmiyorum. Ne olur bilemeyiz, yaşayıp göreceğiz." şeklinde konuştu. Yeni sezonda Trabzonspor'un hedefleriyle ilgili Yusuf Yazıcı, "Trabzonspor her zaman hedefe oynayan bir takım. Büyük bir camiada bulunuyoruz. Trabzonspor her zaman en üstlere oynar. Biraz daha eksikliklerimiz var, bunları kapattıktan sonra en yukarılara oynayacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

AA

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AntrenmanFutbolSÜPERLİGTrabzonsporYeni Sezon HazırlıklarıYusuf Yazıcı
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