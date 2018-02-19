Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116119
ALTIN
162.860
DOLAR
3.7585
STERLİN
5.2721
EURO
4.6657

Yusuf taraftar için üzülüyor

Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, "Onların arasından geldiğim için biliyorum ki tüm taraftarımız oldukça üzgün ve mutsuz. Kişisel sorumluluğumun farkındayım" dedi

19 Şubat 2018 Pazartesi 14:10
Yusuf taraftar için üzülüyor

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e sahasında 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da, ikinci yarıda oyundan çıkarken taraftarların tepki gösterdiği Yusuf Yazıcı, "Onların arasından geldiğim için biliyorum ki tüm taraftarımız oldukça üzgün ve mutsuz. Duygularını anlıyorum." ifadesini kulandı.

Bordo-mavili takımın genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulunarak, şunları kaydetti: "Önemli bir karşılaşmadan puansız ayrıldık. Üstelik çok iyi bir atmosfere rağmen... Onların arasından geldiğim için biliyorum ki tüm taraftarımız oldukça üzgün ve mutsuz. Duygularını anlıyorum. Kişisel sorumluluğumun da farkındayım. Daha iyisi için çok çalışacağız. Herkese teşekkürler."

AA

Son Güncelleme: 19.02.2018 14:19
Anahtar Kelimeler:
Yusuf YazıcıTrabzonsporSpor Toto Süper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Galatasaray bitmiş, hepsi ağlıyor"
"Galatasaray bitmiş, hepsi ağlıyor"
Avrupa'da 203. maç
Avrupa'da 203. maç
Yılmaz Vural çözümü buldu
Yılmaz Vural çözümü buldu
Zor ama imkansız değil
Zor ama imkansız değil
Zirvedekiler yerini korudu
Zirvedekiler yerini korudu
Başakşehir zirve takımı oldu
Başakşehir zirve takımı oldu
Trabzonspor, 2018'de eridi
Trabzonspor, 2018'de eridi
Talisca rekor peşinde
Talisca rekor peşinde
9 kırmızı çıktı, maç tatil edildi
9 kırmızı çıktı, maç tatil edildi

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim