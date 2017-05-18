Zabaleta, Galatasaray'dan teklif aldı mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un da gelecek sezon takımında görmek istediği isimlerin başında gelen Pablo Zabaleta, ülke ismi vermeden İngiltere dışından da teklifler aldığını söyledi.



İngiliz basınına açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu henüz karar vermediğini ve Premier League'den de talipleri olduğunu kabul belirterek "Premier League'deki birkaç takımdan teklif aldım. Şu an benim ve ailem için en iyisinin hangisi olduğunu düşünüyorum'' sözleriyle dile getirdi. Ülke ismi vermeyen Zabaleta, İngiltere dışından da teklifler aldığını kabul ederken "Uzun yıllardır İngiltere'deyim. Burada mutluyum ve Premier League'de oynamak hoşuma gidiyor. Göreceğiz. İngiltere dışında bazı ülkelerden de teklifler aldım. Premier League dünyadaki en büyük lig. Açıkçası her şeyi sezon sonunda göreceğiz" ifadelerini kullandı. Kariyer planlaması hakkında da konuşan başarılı isim "En az iki yıl daha futbol oynamak istiyorum. Daha sonra hayatıma Barcelona şehrinde devam etmeyi planlıyorum" dedi.

GALATASARAY, YILDIZ İSMİ MANCINI'YE DE SORDU

Galatasaray, Manchester City döneminde birlikte çalıştığı Roberto Mancini'den de Pablo Zabaleta hakkında bilgi aldı. Mancini, Galatasaray'a yıldız oyuncu için olumlu rapor verirken "Yararlı, uyumlu ve düzgün bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

2008 yılında bu yana Manchester City'de forma giyen Zabaleta, bu sezon İngiliz temsilcisi ise 32 resmi maçta görev alırken, 2 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. Pablo Zabaleta, geçtiğimiz gün Manchester City'nin sahasında West Bromwich Albion ile oynadığı maçta böyle veda etti.

Bilic Galatasaray'ın transfer planlarını bozacak

West Ham Menajeri, Manchester City'nin gözden çıkarttığı Arjantinli beke talip oldu. Wesat Ham Menajeri Salven Bilic, ismi Galatasaray ile de anılcan Pablo Zabaleta'ya transfer etmek istiyor. TYCsports'ta yer alan habere göre West Ham, Manchester City ile sözleşmesi sona eren oyuncuya talip oldu. Pep Guardiola'nın gözden çıkarttığı 32 yaşındaki sağ bek, bu sezon 20 Premier Lig maçında görev almış ve 1 gol atıp 1 de asist vermişti.