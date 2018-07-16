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"Zafer günü geldi"

Dünya Kupası final maçında Hırvatistan'ı 4-2 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fransa'nın tarihindeki ikinci şampiyonluğu, ülke basınında geniş yer aldı

16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:31
"Zafer günü geldi"

Fransa'nın 2018 FIFA Dünya Kupası final maçında Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek tarihindeki ikinci şampiyonluğu elde etmesi, Fransız basınına damga vurdu.

Le Figaro gazetesi "Zafer günü geldi" başlığını kullanarak manşetini Fransa'nın elde ettiği şampiyonluğa ayırdı. Gazetede, "Bugün sadece bir takım değil bayrağın renklerine bürünen tüm halk kendini şampiyon hissediyor." ifadeleri yer aldı. Gazetenin haberinde, bu başarının Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps ve futbolculara ait olduğu belirtilirken, milli takımın zaferinin tesadüfen değil uzun yıllar çalışmanın sonucu olduğu vurgulandı.

1998 Dünya Şampiyonu Fransa'nın ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunun, Fransızların hafızalarına kazındığı ifade edilen haberde, ülke genelinde büyük bir coşku yaşandığı belirtildi.

Le Monde gazetesinin "Zafer zamanı, birbirimizi sevelim" başlığıyla verdiği haberde, hakemin 90. dakikadaki bitiş düdüğüyle Fransızların ülke genelinde sokaklarda sevinç gösterisinde bulunduğu kaydedildi.

Spor gazetesi L'Equipe de "Ebedi mutluluk" başlığıyla Fransa'nın 20 yıl sonra elde ettiği şampiyonluğu manşetine taşıdı. Haberde, Fransa'nın 1998'deki şampiyonluğu hatırlatılarak kupayı kaldıran milli takımın destan yazdığı ifade edildi.

Le Parisien gazetesi de "Kafalar yıldızlarda" başlığını kullanarak Fransa Milli Takımı'nın tarihi zaferini kutladı.


 

AA

Son Güncelleme: 16.07.2018 13:33
Anahtar Kelimeler:
2018 Dünya KupasıFransaFransa Milli Takımı
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