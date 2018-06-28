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"Zafer için savaşmalıyız"

Portekiz Milli Takımı'nın kalecisi Beto, "Dünya Kupası'nda kolay eşleşme yok. Zafer için savaşmalıyız" diye konuştu

28 Haziran 2018 Perşembe 11:27
"Zafer için savaşmalıyız"

2018 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan Portekiz Milli Takımı'nın kalecilerinden Beto, Cristiano Ronaldo'nun yalnızca yetenekli bir futbolcu değil, dünya tarihinin en iyi atletlerinden biri de olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin de kalesini koruyan Beto, yaptığı açıklamada, takım arkadaşı Ronaldo'nun çok büyük bir futbolcu ve lider olduğunun altını çizerek, Arjantinli Lionel Messi ile kıyaslanmaları hakkında şu yorumda bulundu: "Ronaldo ve Messi iki farklı, iki büyük oyuncu. Ronaldo ile Messi başka gezegenlerden. İkisi de sürekli olarak kendilerini geliştiriyor. Ronaldo çok önemli başarılara ve kupalara ulaştı, bu devam edecektir. Ronaldo benim için yalnızca müthiş bir futbolcu değil aynı zamanda dünya tarihinin en büyük atletlerinden biri."

"Dünya Kupası'nda kolay eşleşme yok"

Beto, son 16 turunda Uruguay ile eşleşmeleri konusunda, şu ifadeleri kullandı: "Dünya Kupası'nda kolay eşleşme yok. Grupta İspanya, İran ve Fas gibi harika takımlarla karşılaştık ve çok zorlu maçlar yaptık. Her rakibimize saygı gösterdik. Bundan sonra da tüm gücümüzü ortaya koyacağız. Zafer için tüm maçlara yüksek konsantrasyonla çıkmalı ve savaşmalıyız. Kendi kimliğini ortaya koyan, kenetlenen, yüzde yüz bir takım olmalıyız."

"Avrupa şampiyonluğumuz bizi Dünya Kupası'nın favorisi yapmıyor"

Son Avrupa şampiyonu olarak Dünya Kupası'na katılmalarının kendileri için baskı oluşturmadığını vurgulayan Beto, "Dünya Kupası, futbolun en büyük organizasyonu. Çok önemli ama Avrupa şampiyonluğumuz bizi Dünya Kupası'nın favorisi yapmıyor." diye görüş belirtti. Portekiz'in futbol tarihinin önemli başarılarla dolu olduğunu hatırlatan deneyimli file bekçisi, "Bu bize hiçbir zaman yetmeyecektir. Tarihimiz iyi ama biz her zaman daha iyisini yapmak istiyoruz. Halkımıza vereceğimiz söz, her zaman daha iyisini yapmak için çok çalışacağımız olacaktır. Takım olarak herkesin saygısını kazandık ve kendimizi geliştirmeye devam etmeliyiz." şeklinde konuştu.

AA

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2018 FIFA Dünya KupasıBetoFutbolMessiPortekizRonaldo
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