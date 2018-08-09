Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, yeşil-beyazlı takımın en çok sevgiye ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Hesaplaşma varsa zamanı geldiğinde hesaplaşalım. Onun için taraftarımız Bursaspor'un tekrar eski günlerine dönmesi için oyuncularımıza sevgi ile baksınlar.'' dedi.

Aybaba, merkez Nilüfer ilçesinde bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlattı. Henüz transferi tamamlayamadıkları için Fenerbahçe maçı öncesinde takımda eksikliklerin olduğunu belirten Aybaba, ''Bazı eksikliklerimiz var ama mevcut kadromuzla en iyisini yapmaya çalışacağız. Maça odaklandık, çıkıp oynayacağız. İnşallah sonuç da istediğimiz şekilde olur.'' diye konuştu.

Bursaspor'a uzun vadeli proje için geldiğini ve bunun için 3 yıllık sözleşme imzaladığını belirten deneyimli teknik adam, şunları kaydetti: ''Şehre yakışır bir performans sergileyen takım oluşturacağız dedik ama bunun için zamana ihtiyaç var. Biz uzun vadeli bakıyoruz. Tabii ki kadromuz netleşsin, oyuncular hemen gelsin istiyoruz ama ekonomik sıkıntılar var. Oyuncular araştırıyorlar. Şehrin futbol kültürüne bakıyorlar, ona göre birtakım sapmalar oluyor, gayet doğal bunlar. Santrforda çok önemli bir ismi kadroya katmak istiyoruz. Transferde son aşamalara geldik gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta sonuna kadar bu transferleri bitiririz diye düşünüyorum.''

Bir gazetecinin ''Takımda son iki yılda oyuncuların yaşadığı bir travma vardı. Hazırlık döneminde bunu atlatabildiler mi?'' sorusuna Aybaba, şu yanıtı verdi: ''Oyuncuların tekrar içeriye, futbola katılmalarını sağlamak zaman alacak. Bu arkadaşlar çok büyük düşüş yaşamışlar, psikolojik ve performans olarak. Oyuncular arası diyalog gitgide artıyor. Birbirilerini anlamaya başladılar. Daha iyiye doğru gidiyor ama eksiklerimiz var. Bu iki sene çok zor geçmiş. Bazı arkadaşları futbola döndürmek özellikle takımdaşlığı geliştirmek zaman alacak gibi gözüküyor.''

''Büyük bir resim çıkacak ortaya''

Bursa'nın dünyanın sayılı futbol şehirlerinden biri olduğunu ve bu takımı yeniden ayağa kaldırmak istediklerinin altını çizen Samet Aybaba, şöyle devam etti: ''Planlama yapmak zorundayız. Bursaspor bunu yapmadığı için bu duruma gelmiş. Özellikle uzun vadeli. Biz bunu planlayacağız. Bursaspor'u, futbol kalitesini yansıttığı günlere geri döndürmek için geldik. Uzun vadeli düşünelim. Herkes bu işle ilgili destek versin, küçük şeyleri büyütmeyelim. Büyük bir resim çıkacak ortaya, bunu kaçırmayalım. Kaçırılırsa bundan daha da kötüsü olabilir. Biz planlıyoruz. Kalecilerimizi, genç oyuncularımızı planlıyoruz. Ekiple Türkiye'deki genç oyuncuları tarayacağız. Biz bunları doğru yapacağız. Lig başlar başlamaz oyuncu izlemeye başlayacağız. Göreceksiniz Bursaspor günlük çekişmelerin dışına çıkarsa tekrar eski mutlu, keyifli günlerine dönecek.''

Geldiği ilk günden beri gözlemlediği en büyük şeyin sinerji düşüklüğü olduğunu dile getiren Aybaba, şunları kaydetti: ''Bursaspor en çok sevgiye ihtiyaç duyuyor. Bizim takımın coşkulu bir şekilde sevgiye ihtiyacı var. Hesaplaşma varsa zamanı geldiğinde hesaplaşalım. Onun için taraftarımız Bursaspor'un tekrar eski günlerine dönmesi için oyuncularımıza sevgi ile baksınlar. Oyuncularımız protestodan bunalmış. En azından opsiyon tanımak lazım. Bu takımın arkasında duralım, sağlıklı şekilde gelişmesine destek olalım. Herkes bekliyor ki hata yapsın üzerine saldıralım. Oyuncu da korkuyor. Şehirden rica ediyorum; takımımızı sevelim. Başka takım mı var?"

''Türkiye Kupası ile ilgili ciddi hedeflerimiz var''

Deneyimli teknik adam, ''Daha sezon başlamadan şehirde 'Bu takım düşer.' söylemleri oluştu. Bunun için neler söyleyeceksiniz?'' sorusuna, ''Bursaspor düşer mi hiç. Bunu konuşmayın. Böyle bir şehrin takımı altyapıdan 15 oyuncu çıkarır yine düşmez. Bursaspor bu sezon sıralamada 5 ile 8 arası pozisyon almalı. Sonra daha yukarıları hedeflenmeli. Bu sezon Türkiye Kupası ile ilgili çok ciddi hedeflerimiz var.'' karşılığını verdi. Samet Aybaba, takımda genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş'u deneyim kazanması için yurt dışında bir takıma vermeyi planladıklarını, bununla ilgili de girişimlerin olduğunu sözlerine ekledi.