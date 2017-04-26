Zenit Lucescu'yu gönderiyor

Sport.ru'nun haberine göre; sezon sonunda takımdan ayrılacağı artık kesinleşen Rumen çalıştırıcının yerine gelecek isim belli oldu. 2015'ten bu yana Fiorentina'yı çalıştıran Paulo Souza, önümüzdeki sezondan itibaren Rus ekibinin başına geçecek. Portekizli teknik adam, daha önce de Zenit'in gündemine gelmiş ancak Ruslar onun yerine Lucescu'yu göreve getirmişti.