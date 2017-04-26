Sport.ru'nun haberine göre; sezon sonunda takımdan ayrılacağı artık kesinleşen Rumen çalıştırıcının yerine gelecek isim belli oldu. 2015'ten bu yana Fiorentina'yı çalıştıran Paulo Souza, önümüzdeki sezondan itibaren Rus ekibinin başına geçecek. Portekizli teknik adam, daha önce de Zenit'in gündemine gelmiş ancak Ruslar onun yerine Lucescu'yu göreve getirmişti.
Zenit Lucescu'yu gönderiyor
Zenit, Mircea Lucescu'nun koltuğunu teslim edeceği teknik adamı belirledi
26 Nisan 2017 Çarşamba 16:18
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