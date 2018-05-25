Zidane rekor peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Liverpool ile karşı karşıya gelecek Real Madrid, organizasyonun bu isimle düzenlendiği dönemde kupayı art arda üçüncü kez kazanan ilk takım olarak tarihe geçmeyi hedefliyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, Şampiyonlar Ligi adı altında oynanmaya başlayan 1992-1993 sezonundan bu yana hiçbir takım, kupayı üst üste üç kez müzesine götüremedi. Real Madrid, 1992-1993'ten bu yana Kupa 1'de oynadığı 6 final maçını da kazanmayı başardı. Eflatun-beyazlı ekip, organizasyonda 1998, 2000, 2002, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında şampiyonluk ipini göğüsledi.

İspanyol temsilcisi, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında oynanan 1955-1992 yıllarında ise turnuvada 6 kez şampiyonluk elde etti. Avrupa futbolunun bir numaralı kupasındaki en başarılı takım konumundaki Real Madrid, bu süreçte 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 ve 1966 yıllarında mutlu sona ulaştı. Başkent ekibi, 1962, 1964 ve 1981'de yaptığı final maçlarında ise sahadan yenik ayrılarak kupaya uzanamadı.

1980-81 sezonundaki finalde yine Liverpool ile karşılaşan Madrid temsilcisi, Alan Kennedy'nin 82. dakikada attığı golle rakibine 1-0 mağlup oldu.

Zidane, tarih yazabilir

Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, Kupa 1'de şampiyonluğa ulaşmaları halinde bir ilki başaracak. 1992-1993'ten itibaren Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan organizasyonda peş peşe ikinci kez kupayı kazanan ilk teknik direktör unvanını elde eden Fransız çalıştırıcı, Liverpool'a üstünlük kurmaları durumunda üst üste üç şampiyonlukla rekorunu daha da geliştirecek.

Futbolculuk kariyerinde Real Madrid ile 2002'de bu başarıyı yakalayan 44 yaşındaki teknik adam, 2013-2014'te Carlo Ancelotti'nin yardımcısı olarak eflatun-beyazlılar ile yine Kupa 1 şampiyonluğuna uzanmıştı.

Finallerin takımı Real Madrid

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Liverpool ile karşı karşıya gelecek Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla final oynayan takım unvanını ele geçirecek. Son ismiyle 1992-1993'ten itibaren oynanan Kupa 1'de şu ana kadar Real Madrid, İtalyan ekipleri Milan ve Juventus ile birlikte 6'şar kez final oynama başarısı gösterdi. Real Madrid, yarın Liverpool karşısında 7. kez finalde boy gösterecek.

İki kupa da aynı başkente gidebilir

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanması halinde 1994 yılından bu yana ilk kez Avrupa'nın iki büyük kupası da aynı başkente gidecek. Real Madrid'in rakibi Atletico Madrid, 16 Mayıs'ta oynanan finalde Olympique Marsilya'yı 3-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürmüştü. 1994 yılında ise Kupa 1 ve Kupa 2, İtalya'nın Milano kentine gitmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı 4-0 yenen Milan, o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda ise Salzburg'u iki maçta da mağlup eden Inter şampiyonluğa ulaşmıştı.

Real Madrid'in şampiyonluk turu atması durumunda da UEFA Süper Kupa'da ilk kez aynı kentin takımları karşı karşıya gelecek.

1994 yılındaki Süper Kupa organizasyonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonu Milan, Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Arsenal'ı 2-0 mağlup etmişti.