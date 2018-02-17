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Zirve yarışında kayıp istemiyor

Galatasaray, yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kırmızı kart cezası olan Belhanda ile sakatlıkları bulunan Denayer ve Fernando, maçta forma giyemeyecek

17 Şubat 2018 Cumartesi 13:37
Zirve yarışında kayıp istemiyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. Süper Lig'de 14 galibiyeti, 2 beraberliği ve 5 mağlubiyeti olan Galatasaray'ın 44 puanı bulunurken, oynadığı maçların 7'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 9'unu kaybeden Kasımpaşa ise 26 puana sahip.

Belhanda cezalı

Antalyaspor müsabakasında gördüğü kırmızı kartla cezalı olan sarı-kırmızılı futbolcu Younes Belhanda, yarınki maçta forma giyemeyecek. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Jason Denayer ve Fernando Reges de Kasımpaşa karşısında görev yapamayacak. Sarı kart cezası nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayan kaleci Fernando Muslera ise görev verilmesi durumda yarın sahadaki yerini alabilecek.

Mariano ve Feghouli ceza sınırında

Galatasaray'da Mariano Filho ve Sofiane Feghouli, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 23. haftasındaki Bursaspor maçında görev alamayacak.

Deplasmanda zorlanıyor

Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarında istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki 5 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı. Galatasaray, dış sahada oynadığı 10 maçtan 4 galibiyet, bir beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, sahasındaki müsabakalarda ise 10 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

AA

Son Güncelleme: 17.02.2018 13:37
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigKasımpaşaGalatasarayFutbol
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