Zirvede heyecan arttı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasının ardından Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasındaki şampiyonluk yarışı heyecanı arttı.

Lider Beşiktaş, 24. haftada sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kalarak 2 puandan olurken, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup eden ikinci sıradaki Medipol Başakşehir, rakibiyle puan farkını 2'ye düşürdü. Siyah-beyazlı takım, aldığı bir puanla 54 puana ulaşarak liderliğini sürdürmesine rağmen turuncu-lacivertli rakibinin kendisine yaklaşmasına engel olamadı. Medipol Başakşehir, 24. hafta sonunda 52 puana ulaşıp şampiyonluk iddiasını kalan haftalara taşımayı bildi. Beşiktaş, şu ana dek oynanan 24 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Medipol Başakşehir ise 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 24. haftayı tamamladı.

Liderlik için büyük rekabet

Bu sezon şampiyonluk yarışında ön plana çıkan Beşiktaş ile Medipol Başakşehir liderlik için sezon başından itibaren büyük bir mücadele verdi. Medipol Başakşehir, ligin ilk yarısının büyük bölümünü önde götürmeyi başardı. Süper Lig'in 3. haftasında liderlik koltuğuna oturan turuncu-lacivertli ekip, 15 hafta boyunca rakiplerinin önünde yarışı götürdü. Turuncu-lacivertliler, 18. haftada Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak zirveyi Beşiktaş'a bırakmak zorunda kaldı. Medipol Başakşehir, geriye düşmesinin ardından takibini sürdürerek iddiasını 24. haftaya taşıdı.

Beşiktaş, zirveyi bırakmak istemiyor

Sezonun ilk haftasında averajla liderlik koltuğuna oturan ancak daha sonra geriye düşen Beşiktaş, ilk yarının büyük bölümünde rakibini takip etti. Medipol Başakşehir'in, Fenerbahçe'ye yenilmesinin ardından, Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Son 7 haftadır liderliği elinde bulunduran Beşiktaş, ikinci yarıda eline geçirdiği avantajı sezon sonuna kadar sürdürerek mutlu sona ulaşmayı hedefleyecek.

Beşiktaş golcü, Medipol Başakşehir savunmacı

Şampiyonluk mücadelesi veren iki takım farklı özellikleriyle dikkati çekiyor. Beşiktaş attığı 47 golle ligin en golcü takım özelliğini taşırken, Medipol Başakşehir ise yediği 17 golle en savunmacı ekip olarak ön plana çıktı. Siyah-beyazlı takım şu ana dek kalesinde 20 gol görürken, turuncu-lacivertli takım ise 43 gol kaydetti.

Beşiktaş'ın golcüleri

Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk mücadelesi verdiği bu sezon Cenk Tosun, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'ın attığı gollerle hedefe yürüyüşünü sürdürdü. Son haftaların suskun oyuncusu Cenk Tosun, takımına 16 gol kazandırdı. Anderson Talisca 7 kez rakip fileleri havalandırırken, formunu yükselten Aboubakar ise 6 golle mücadelede takımına katkı verdi.

Medipol Başakşehir'de gole katkı yapan çok

Medipol Başakşehir ise daha çok oyuncusuyla gole ulaşmayı bildi. Edin Visca 7 golle takımının en golcü oyuncusu olurken; Cengiz Ünder, Mossoro ve Mehmet Batdal beşer kez rakip fileleri havalandırdı. Sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroya dahil olan Mustafa Pektemek ise 4 kez gol sevinci yaşadı.

Albayrak: "Ayaklarımız yere sağlam basıyor"

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, şampiyonluk mücadelesinde önlerinde daha maçların olduğunu ve bunları kazanarak mutlu sona ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Albayrak, yaptığı açıklamada, Kayserispor ile berabere kaldıklarını hatırlatarak, "Kimse kaybetmek istemez ancak ligin sonlarına geldiğimiz şu dönemde her takım için puanlar altın değerinde. Bulunduğu konum itibarıyla Kayserispor için de önemliydi. Bizim için de önemliydi. İyi maç oldu, onlar da direnç gösterdi." dedi.

Şampiyonluk yarışındaki rekabete değinen Albayrak, "Uzun bir maraton var, 100 metrelik kısa koşu değil. Hocalarımıza, oyuncularımıza güveniyoruz. Sezon sonunda üçüncü yıldızı almak için sabırlı ve arzuluyuz. Sezon sonunda bu şampiyonluğu almak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Mutlu sona ulaşmak istiyoruz." diye konuştu. Maçların oynanılmadan kazanılmadığını kaydeden Metin Albayrak, şunları kaydetti: "Herkes bizi şampiyon gösterirken buna karşı çıkıyorduk. Bu işin içinde her türlü sonuç var. Matematiksel olarak garantilemedik, daha 10 maç ve 30 puan var. Her şey olabilir, her sonuç çıkabilir. Ayaklarımız yere sağlam basıyor. Önümüzdeki hafta Antalyaspor maçını kazanmak istiyoruz." Metin Albayrak, oyuncuların sakatlık veya cezalı olduğu anlarda herkesin birbirine destek olduğunu ve iyi bir arkadaş ortamı bulunduğunu dile getirdi. Taraftarların takıma verdiği destekle ilgili görüşlerini aktaran Albayrak, "Onlar gerçekten takdire şayan bir şekilde takımımızı destekliyor. Diğer rakiplerimize baktığımızda taraftarlarımız her şekilde bizi destekliyor. Kayserispor maçında da 30 bine yakın taraftar vardı. İşin bilincindeler ve bu birliktelikle sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Altan: "Şimdilik 2 puan fark var"

Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mesut Altan ise ligde kazandıkları 3 maçla hem moral bulduklarını hem de liderlik için iddialarını sürdürdüklerini söyledi. Başakşehir yönetimi olarak teknik direktör ve oyuncularına güvendiklerini vurgulayan Altan, "Takımımızın sezon başından bu yana ortaya koyduğu performanstan da çok memnunuz. Sezon başından bu yana belirttiğimiz gibi, hedefimiz geçtiğimiz iki sezonun bir adım önüne geçmek. Beşiktaş ile aramızda şimdilik 2 puan fark var. Medipol Başakşehir, lig yarışının son haftaya kadar içinde olacaktır. Önümüzde zor karşılaşmalar var ve bu maçları da kazanmak adına en iyi şekilde hazırlanacağız." diye konuştu. Takıma devre arasında dahil edilen oyuncuların performansında da memnun olduklarını kaydeden Mesut Altan, şu ifadeleri kullandı: "Adebayor, takımımızdaki ilk golünü bu hafta attı. Sakatlıktan çıktı ve yavaş yavaş eski formuna kavuşacaktır. Adebayor'dan beklentimiz büyük, takımımıza ilerleyen zaman da büyük güç katacaktır. Yeni transferlerimizden Caiçara ve İrfan Can da takımımıza önemli katkı veriyor. Egemen de sakatlıktan çıktıktan sonra kadromuz daha da güçlenecek."

Galatasaray 8, Fenerbahçe 10 puan geride

Galatasaray ve Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında bu sezon Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılılar, bitime 10 hafta kala lider Beşiktaş'ın 8, ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in ise 6 puan gerisinde bulunuyor. Fenerbahçe ise 24 haftada siyah-beyazlılardan 10, turuncu-lacivertlilerden de 8 puan daha az topladı.