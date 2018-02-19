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Zirvedekiler yerini korudu

Avrupa'nın 5 büyük liginin tek namağlup ekibi Barcelona, deplasmanda Eibar'ı 2-0 yenerek iki hafta sonra galibiyetle tanıştı

19 Şubat 2018 Pazartesi 13:42
Zirvedekiler yerini korudu

Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde, İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'da (Ligue 1) karşılaşmalara devam edildi. İngiltere Premier Lig'de ise bu hafta maç oynanmadı.

İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Napoli, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), liderliklerini sürdürdü.

La Liga
Avrupa'nın 5 büyük liginin tek namağlup kulübü Barcelona, deplasmanda Eibar'ı 2-0 yenerek, iki hafta aradan sonra galip geldi. Barcelona'nın en yakın takipçisi Atletico Madrid, konuk ettiği Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup ederek, liderle 7 puanlık farkı korudu.

Valencia, son 10 dakikasına 1-0 geride girdiği maçta Malaga'yı deplasmanda 2-1 yendi. Real Madrid ise gollü geçen maçta Real Betis'i deplasmanda 5-3'lük skorla geçti. La Liga'nın 24. haftası sonunda 62 puan toplayan Barcelona'yı, Atletico Madrid 55, Valencia 46 ve bir maç eksiği olan Real Madrid 45 puanla takip etti.

Bundesliga
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, deplasmanda Wolfsburg'u 2-1 yenerek, üst üste 10. galibiyetine ulaştı. İkincilik yarışındaki ekiplerden Borussia Dortmund konuk olduğu Borussia Mönchengladbach'ı 1-0, Bayer Leverkusen ise deplasmanda Hamburg'u 2-1 yendi.

Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart, deplasmanda Augsburg'u 1-0 mağlup etti. Bundesliga'nın 23. haftasının ardından 59 puanı bulunan Bayern Münih; Borussia Dortmund'un 19, Bayer Leverkusen'in 21 ve bir maçı eksik Leipzig'in de 21 puan önünde zirvede yer aldı.

Serie A

Napoli, sahasında SPAL'ı 1-0 mağlup ederek peş peşe 9. maçını kazandı. Liderin bir puan gerisindeki Juventus da Serie A'nın 25. haftasındaki derbide deplasmanda Torino'yu 1-0 yenerek, galibiyet serisini 9 karşılaşmaya çıkardı. Milli futbolcu Cengiz Ünder, Roma'nın deplasmanda Udinese'yi 2-0 yendiği maçta takımının ilk golünü atarak galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Inter ise deplasmanda Genoa'ya 2-0 yenildi. Puanını 66'ya yükselten Napoli, Juventus'un bir puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 50 puanlı Roma ve 48 puanlı Inter izledi.

Ligue 1
Lider PSG, Ligue 1'in 26. haftasında konuk Strasbourg'u 5-2'lik skorla geçti. PSG'nin en yakın takipçisi Monaco, evinde Dijon'a karşı 4-0'lık galibiyet aldı. Zirve takipçilerinden Olympique Marsilya'nın ağırladığı Bordeaux'u 1-0 mağlup ettiği haftada, Olympique Lyon deplasmanda Lille ile 2-2 berabere kaldı.

PSG, 68 puanla en yakın rakibinin 12 puan önünde liderliğini sürdürdü. Monaco 56, Marsilya 55 ve Lyon 49 puanla başkent ekibinin arkasında sıralandı.

AA

Son Güncelleme: 19.02.2018 14:21
Anahtar Kelimeler:
Serie ALigue 1La LigaFutbolBundesliga
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