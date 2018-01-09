Ziya'nın Sivas aşkı başka

Demir Grup Sivasspor'un takım kaptanı Ziya Erdal, futbolu kırmızı-beyazlı takımda bırakmak istediğini söyledi.

Kırmızı-beyazlı takımın Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı kampta açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki futbolcu, "Aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Transfer edilecek oyuncular var. İnşallah onların katılımıyla ilk yarıdan daha güçlü bir Sivasspor izlettiririz." dedi. Sivasspor'da 10. yılını geçirdiğini anlatan Ziya, "Bu sezonla beraber 3 yıl daha kontratım var. Hedefim Sivasspor camiasında tarih yazmak. Futbolu bu forma altında bırakmak istiyorum. İnşallah öyle olur." diye konuştu.

Süper Lig'e bir sezon aradan sonra yükseldiklerini dile getiren Ziya Erdal, "Altıncı haftadan sonra performansımız yükseldi. Bunu da skorlara yansıttık. Belki birkaç maçtaki hatalarımız olmasa 30 puana ulaşabilirdik. Genel olarak ilk yarı bizim için iyi geçti. Devreyi 26 puanla ve ligin en iyi takımını yenerek kapattık. Bunun için mutluyuz. İnşallah ikinci yarı aynı performansla devam ederiz." ifadelerini kullandı.

"Güzel ve çetin bir lig oluyor"

Kırmızı-beyazlı futbolcu, Süper Lig'in güzel ve çetin geçtiğini belirtti. İyi ve kaliteli yabancı oyuncuların Türk futboluna katkı sağladığını anlatan Ziya, "Anadolu takımları da çok güçlendi. İkinci yarı çok zorlu geçecek. Çok iyi takımlar var. Her takım birbirini yenebiliyor ve birbirinden puan alabiliyor. Puan durumu bunu gösteriyor. 6-7 takımın şampiyon olma şansı var. 7-8 takımın düşme ihtimali var. Güzel ve çetin bir lig oluyor. İnşallah biz de bu zorlu ligde kendimize güzel bir yer ediniriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sezon sonunda ilk 10'da yer almak çok önemli." diyen Ziya Erdal, "Lige yeni çıkan bir takım olduğumuz için olabildiğince iyi yere çıkmak istiyoruz. İlk yarı sonunda 26 puanımız var. Henüz bir şeyi başarmadık. İkinci yarıda en kötü bu puanın aynısını almak istiyoruz." diye konuştu.

Cenk Tosun'un Everton'a transferi

Deneyimli futbolcu, İngiltere'nin Everton takımına rekor transfer bedeliyle transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun'a başarı diledi. Cenk ile A2 Milli Takımı'ndan arkadaş olduklarını vurgulayan Ziya, şunları kaydetti: "Onun başarı basamaklarını birer birer çıkması gerçekten gurur verici. Gaziantep'ten geldi, Beşiktaş'ta önünde Mario Gomez, Demba Ba, Alvaro Negredo vardı. Onlardan bir şeyler kapıp, çalışarak kendini geliştirdi. Beşiktaş taraftarına ve camiasına kendini kabul ettirdi. Şimdi de çok iyi bir transfer yaptı. Türkiye'nin en pahalı transferi oldu. İnşallah orada da çok başarılı olur. Bizi hakkıyla temsil edeceğine inanıyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah her şey gönlünce olur."

Demir Grup Sivasspor'un çıkışında önemli rol oynayan Arouna Kone'yi değerlendiren Ziya Erdal, "Kone'nin futbolculuğu tartışılmaz. Kişiliği de çok düzgün. İyi adapte oldu. Kendini tamamen Sivasspor'a verdi. Şehri sevdi. Bu durum da performansını etkiledi. Attığı gollerle bize puanlar kazandırdı. Çok önemli bir futbolcu. Kone ile çalışmak büyük bir zevk." ifadelerini kullandı.