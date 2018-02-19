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Zor ama imkansız değil

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak

19 Şubat 2018 Pazartesi 14:18
Zor ama imkansız değil

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak.

İki takım arasındaki karşılaşma, TSİ 22.45'te Allianz Arena'da oynanacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda G Grubu'nu lider olarak tamamlayan siyah-beyazlı ekip, B Grubu'nu ikinci sırada bitirerek son 16 turunda mücadele etme hakkını elde eden rakibi karşısında avantaj arayacak.

Maçın Rumen Hategan yönetecek

İki takım arasındaki karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan görev yapacak. Hategan'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Octavian Șovre ve Sebastian Gheorghe gerçekleştirecek. Karşılaşmanın ilave yardımcı hakemlik görevlerini aynı ülkeden Istvan Kovacs ile Sebastian Coltescu, dördüncü hakemliğini ise Radu Ghinguleac üstlenecek. Rumen hakem Hategan, 2010-2011 sezonunda Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 2-0 yendiği maçta görev yapmıştı.

Rakip Avrupa'nın en önemli kulüplerinden biri

Siyah-beyazlı ekibin son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, Avrupa'nın en önemli kulüplerinden biri olarak dikkati çekiyor. Bavyera ekibi, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Bayern Münih, Kupa 1'in yanı sıra birer kez UEFA Kupası, UEFA Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Bavyera temsilcisi, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) son 5 sezonda şampiyonluğu rakiplerine kaptırmadı. Bayern Münih, 5'i üst üste olmak üzere elde ettiği 27 şampiyonlukla ligde en fazla bu unvanı elde eden takım konumunda bulunuyor.

Beşiktaş, Avrupa'da formda

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında son 7 maçını yitirmedi. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon'u İstanbul'da 2-1 mağlup ederek 7 maçlık yenilmezlik serisini başlatan Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Vagner Love ve Vida, şans bekleyecek

Beşiktaş'ta devre arası transferlerinden Vagner Love ve Domagoj Vida, siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa kupası maçı heyecanını yaşamak için teknik direktör Şenol Güneş'ten şans bekleyecek. Siyah-beyazlı ekibin bir başka devre arası transferi Cyle Larin'in, UEFA'ya verilen listede yer almasına rağmen yarınki mücadelede oynaması beklenmiyor.

3 futbolcu sarı kart sınırında

Beşiktaş'ta 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Grup maçlarında ikişer kez sarı kart gören Tolgay Arslan, Caner Erkin ve Anderson Talisca, yarınki mücadelede de aynı durumu yaşarsa 14 Mart'taki rövanş karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

AA

Son Güncelleme: 19.02.2018 14:39
Anahtar Kelimeler:
Bayern MünihBeşiktaşFutbolSporUEFA Şampiyonlar Ligi
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