"Zor bir maçtı"

Beşiktaş'ın büyük ve kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu bildiklerini ifade eden Mirkovic, bu tarz kaliteli isimlerin en ufak bir açığı iyi değerlendirebileceğini belirtti.

Mirkovic, matematiksel olarak olumsuz bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını kaydederek, buna rağmen İstanbul'daki rövanş maçından umutlu olduğunu dile getirdi.

Oyuncuların mücadelesinden son derece memnun olduğunu vurgulayan Mirkovic, "Son saniyeye kadar galibiyeti istedik. Çok şans yakaladık. Oyuncularımın verdiği mücadele fevkaledeydi." dedi.