Galatasaray’a yakışmadı

Galatasaray’ın ne yapmaya çalıştığını anlayamadım!

Cumartesi günü yapılan genel kurulda; Hakan Şükür, Arif Erdem, Zekeriya Öz, Hüseyin Avni Mutlu, İsmail Demiriz, Hazım Sesli ve Şahabattin Harput’un FETÖ nedeniyle üyelikten çıkarılması oylamaya sunulmuştu.

Ancak oylama sonucu Zekeriya Öz, Şahabettin Harput, Hüseyin Avni Mutlu, Hazım Sesli ve İsmail Demiriz oy çokluğuyla kulüpten ihraç edilmiş fakat Hakan Şükür ve Arif Erdem’e kıyılamamıştı. FETÖ ile alakaları yok diye düşünüldü herhalde!

Daha sonra yukarıdan gelen tepkiler üzerine bu sefer olağanüstü toplandılar. Hakan Şükür ve Arif Erdem’in ihracına karar verdiler. Fakat FETÖ ile alakalarından dolayı değil, aidatlarını yatırmadıkları için!..

Anlayabilen beri gelsin...

Kimdir Zekeriya Öz; Onu İtalya’da Gladio’yu yıkan Felice Casson’a benzetenler, “heykeli dikilecek adam” diyenler vardı. Türkiye’de hukuk sistemini yerle yeksan ettiğini söyleyenler de... Sonuç: Zekeriya Öz, Türkiye’nin firar eden ilk savcısı oldu. Galatasaray’dan ihraç edildi…

İstanbul eski valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Bursa eski valisi Şahabettin Harput da Galatasaray Kulübü tarafından FETÖ ile bağlantılı bulundu ve ihraç edildi.

Galatasaray’ın eski futbolcusu İsmail Demiriz de FETÖ’den dolayı kulübünden ihraç edilen isim oldu.

Fakat ne hikmettir ki, hakkında yakalama kararı bulunan Hakan Şükür, aidat borcundan dolayı kulübünden ihraç edildi!

Devletin FETÖ ile bağlantılı dediği kişi ABD’ye kaçıyor, Sakarya’da müteahhitlik yapan babası Selmet Şükür bile FETÖ’den tutuklanıyor ama Hakan Şükür aidat borcu yüzünden kulüpten ihraç ediliyor!

Arif Erdem de aynı şekilde, o da kaçak. ‘FETÖ soruşturması’ kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılarak mal varlığına el konulan Galatasaraylı eski futbolcu Arif Erdem, FETÖ’den dolayı değil aidat borcundan dolayı kulübünden ihraç edildi.

Gerçi, yukarılardan baskı gelmeseydi aidat borçlarından dolayı da ihraç edilmeyeceklerdi ya…

Yani Galatasaray kulübüne göre Zekeriya Öz, Hüseyin Avni Mutlu, Şahabettin Harput, FETÖ’den dolayı ihraç edilebilir fakat Hakan Şükür ve Arif Erdem edilemez, öyle mi?

Ya da Galatasaray kulübüne göre Hakan Şükür ve Arif Erdem FETÖ’cü değil mi yoksa!

İsmail Demiriz de Galatasaray’a yıllarca hizmet vermiş bir isim olmasına rağmen FETÖ’den dolayı ihraç edildi. Hakan Şükür ve Arif Erdem’e niye farklı muamele yapılıyor?

Kanunlar karşısında kaçak durumda olan kişilere Galatasaray kulübü kol kanat geriyormuş gibi oldu. Daha sonra da gelen tepkiler üzerine hata yaptıklarını düşünüp durumu düzeltmeye çalıştılar. Fakat onu da pek becerdikleri söylenemez.

Koskoca Galatasaray kulübüne düştükleri bu durumu hiç yakıştıramadım doğrusu.

Öte yandan diğer kulüplerin de içlerindeki FETÖ’cüleri temizlemesi gerekir. Tabi eline yüzüne bulaştırmadan...