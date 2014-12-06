GDO’lu yalanlar ve Ülker

Yani fırıncının kullandığı ve içinden GDO çıkan soya unları “devletin denetiminde geçen, markalı, patentli ürünler.
Sorun bu ürünleri kullananda mı, piyasada dolaşmasına izin verende mi?
GDO’lu ekmek haberi üzerine Tarım Bakanı Faruk Çelik, “halkın ekmeğiyle oynatmam” diyerek derhal inceleme başlattıklarını söylemiş.
Başlatmış ama Türkiye’ye sadece hayvan yemi olarak girmesi gereken GDO’lu ürünlerin yüzlercesine market raflarında rastlamak mümkün. Mesele bir gazetenin yaptığı haberden sonra halkın gazının almak için “ekmek üzerinde inceleme başlatmak değil” Tarım Bakanlığı elemanlarını marketlere salarak, yüzlerce gıda ürünü üzerinde derhal tahlil seferberliği başlatması.
O zaman görün halkın ekmeğiyle, nasıl oynanmış, çocukların mamasıyla nasıl oynanmış.
Ve bu konuda basında çıkan onca habere rağmen kimsenin parmak oynatmadığı da ortada.
Örnek mi?
İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çalışanları, piyasa denetimleri sırasında Ülker ürünlerinden de numune aldılar. Uzmanlar, 23064 parti no’lu “Ülker Hero Baby Sütlü, Bisküvili, Muzlu, 8 Tahıllı Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdası 6-36 ay” ile 07063 parti no’lu “Ülker Hero Baby Sütlü 8 Tahıllı Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdası 6-36 ay” ürünlerinin incelemesi sırasında GDO tespit ettiler. Bununla da yetinilmedi, numuneler Ankara’ya gönderildi. Bu tespiti, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na ait Ankara Ulusal Referans Laboratuarı da onayladı.
Yani hem İstanbul’daki gıda laboratuarları, hem de Ankara Ulusal Referans Laboratuvarı’nın raporuyla “Ülker’in çocuk mamalarında GDO olduğu” tescillenmiş oldu.
Peki, bu bilgiler basında yer aldıktan sonra Sağlık Bakanlığı yetkilileri ne yaptı?
“Bebelerin mamasıyla oynatmam” mı dedi?
Hayır? Hiçbir soruşturma, takibat, inceleme yapılmadı. Tam tersine Ülker’in yaptığı yatırımların ve satın almaların ülke için ne büyük nimet olduğun dair haberler daha da arttı.
Daha önce yazdık tekrar yazalım:
“Geçtiğimiz Haziran ayında Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü elemanları “Milupa Aptamil Sütlü Tahıl Karışımı” ürünün incelemesi sırasında GDO tespit etmişti. Aynı firmanın “Milupa Aptamil Sütlü Tahıl Karışımı-Ekopaket” isimli ürününden Ağustos ayında Zonguldak’ta alınan numunesinde de GDO bulunmuştu. Milupa ürünlerinde GDO’nun varlığını yazılı bir açıklamayla kabul eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gelişmeler üzerine mevzuat değişikliğine gitti.
(Yeni Mesaj, 6 Aralık 2014)
Bebeklere yedirdiğimiz mamalarda GDO tespit edilince, bu vahim durumun sorumlularının cezalandırılması yerine mevzuat değişikliğine gidilerek GDO’ya yasal kılıf getirildi.
Oysa yürürlükteki Biyogüvenlik Kanunu’nun yasaklar başlıklı 5. maddesine göre, GDO ve ürünlerinin bebek mamaları ve bebek formülleri, devam mamaları ve devam formülleri ile bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılması yasak olarak belirtiliyordu.
Soralım “değerli devlet böyyüklerine”, Ülker’in mamalarında GDO çıkınca ne yaptınız? Hangi cezai müeyyideyi uyguladınız?
GDO’lu ürünlerin başta kanser olmak üzere pek çok hastalığın tetikleyicisi olduğuna dair bilim adamlarının yaptığı yüzlerce araştırma var.
Ama bütün bu somut gerçeklere rağmen, eğer yaşadığınız ülkede “GDO’lu gıdalar”, kamufle edilmesi gereken unsurlar olarak görülüyorsa, sonuç belli:
Bu tip haberler bir süre daha kamuoyunu meşgul eder, unutulur gider. “Dandini dandini dastana, GDO girdi biberona…”
GDO katkılı ürünleri ÜLKER'in sahibi ve çocuklarının yemesini istiyoruz. Bakalım yiyebilecekler mi? Bu ülkede bu yönetimde ÜLKER'e kimsenin gücü yetmez. Halk her şeyin farkında, farkında ama çaresiz. Allah kahretsin demekten başka çareleri yok.Asıl kahreden bu adamların dindarız diye ortalıkta gezmeleri.....?????