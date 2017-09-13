Geleceğimiz için

ABD'den gün geçmiyor ki bir kasırga haberi gelmesin. Son haberlerde Florida eyaletinin yerle bir olduğu duyuruldu. Yaklaşık on yıldır Birleşik Devletler'in iklim değişikliği nedeniyle yeni vatan arayışını yazıyoruz, konuşuyoruz. “Seçilen bölge ise Anadolu'yu da içine alan coğrafyadır” ikazını yapıyoruz.
Bu bağlamda, saklama gereği dahi duymadan 1500 TIR dolusu silahı PKK/YPG'ye teslim eden ABD'nin tavrı da zannetmeyin ki sadece PKK'ya destek olmak içindir.
Zira gönderilen silah ve mühimmat, ABD'nin hiçbir eyaletinde bulunmadığı kadar fazla miktarda… 28 Ağustos'ta yaklaşık 20 komutanın, kentin güneydoğusundaki Ebu Leyl kasabasından tahliye edildiği belirtilmişti.
Üstelik basına yansıyan haberlere göre, DAEŞ hiçbir savunma yapmadan Deyrizor'u PKK/YPG'ye teslim etmiş.
Bütün bunlardan çıkan netice, Birleşik Devletler'in PKK adı ve eliyle bölgede küçük ABD kurdurmaya başladığıdır.
Yeni Mesaj gazetesinin haberine göre, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG saflarında bulunan 3 kadın terörist, Türk güvenlik güçlerine teslim oldu. Verdikleri bilgilere göre, "Suriye'deki Tel Hamis bölgesinde Kanada ve ABD askerleri yer alıyor. Bunlar örgüte cephane ve doktor yardımında bulunuyor. Kurulan seyyar hastanelerde PKK/YPG'lileri tedavi ediyorlar. Her militan taburunda ise 3 veya 5 tane ABD'li, Kanadalı ve İngiliz bulunuyor. Bunlar örgüt ile hareket ediyor. Strateji, harekât planlarının tamamı ABD eliyle yürütülüyor."
Bölgedeki tehlikelerden kendi güvenliğinin de riske gireceğinin farkında olan Rusya da esasen köşeye sıkışmış durumda.
En son Mısır ordusu ile Rusya'da 'Dostluğun Koruyucuları-2' tatbikatını yapan Rusya, bu ve benzeri hamleler ile ABD karşısında dost toplamaya çalışıyor.
Suriye işgalini önlemeyi başaran, Çin ile bu konuda ittifak yapan, İran ile sıcak temaslarda bulunan Rusya'nın ABD'ye karşı set oluşturma hamlelerini aslında Türkiye ile güçlendirmek gerekir.
Rusya köşeye sıkıştı ise, inanın Türkiye de aynı sıkıntı içindedir.
Büyük İsrail için planlanan 4 aşamalı planda, Barzani'nin tavrı da merak konusu.
Eğer Barzani, Büyük İsrail'e giden yolda ABD'nin isteklerine ses çıkarmaz ve devletini İsrail'e ilhak ederse bu devlet bugün için kurulacaktır.
Tek başına harekete kalkışırsa, bağımsızlığına asla müsaade edilmeyecektir.
PKK ile zaten bir parçası daha şekil bulan Büyük İsrail için Türkiye ve İran'dan alınacak kısımlara sıranın geldiği bir ortamda, siyasilerin artık bu hakikatleri görerek bölgede ABD'ye karşı duvar örmeye gayret eden Rusya'yla beraber bir politika belirlemesi kaçınılmazdır.
Geleceğimiz için
ABD'den gün geçmiyor ki bir kasırga haberi gelmesin. Son haberlerde Florida eyaletinin yerle bir olduğu duyuruldu. Yaklaşık on yıldır Birleşik Devletler'in iklim değişikliği nedeniyle yeni vatan arayışını yazıyoruz, konuşuyoruz. “Seçilen bölge ise Anadolu'yu da içine alan coğrafyadır” ikazını yapıyoruz.