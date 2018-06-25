Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
93854
ALTIN
191.250
DOLAR
4.6920
STERLİN
6.2035
EURO
5.4790

AP'den şok seçim çıkışı!

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raportörü Kati Piri, Türkiye’de düzenlenen genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin “adil bir ortamda” yapılmadığını öne sürdü

25 Haziran 2018 Pazartesi 17:13
AP'den şok seçim çıkışı!

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raportörü Kati Piri, Türkiye’de düzenlenen genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin “adil bir ortamda” yapılmadığını öne sürdü. Hollandalı parlamenter, seçimlerle ilgili uluslararası gözlemcilerin raporlarını bekleyeceklerini belirterek, "Bu seçimler normal koşullarda düzenlenmedi, insanlara gözdağı verildi. HDP adayı Selahattin Demirtaş cezaevindeydi, TBMM' üyesi bazı siyasetçiler de cezaevindeydi. Medyanın geneli sadece Erdoğan'ın kampanyasına yer verdi” ifadesini kullandı. 
Türkiye'deki yeni cumhurbaşkanlığı sisteminin, AB değerlerine de uygun olmadığı görüşünü dile getiren Piri, yeni yapıda kuvvetler ayrılığı ilkesine dikkat edilmediğini ve sistemin "tek adam sistemi" olduğunu söyledi. Piri, "Demokratik ve liberal bir sistemde kuvvetler ayrılığı bu şekilde olmaz. Tek adam rejimi ile Türkiye-AB ilişkileri daha iyiye gidecek gibi gözükmüyor" diye konuştu.
Erdoğan'ın hukuk devleti ilkesi ve olağanüstü halin kaldırılmasyla ilgili sözler verdiğini hatırlatan Piri, bu vaadlerin yerine getirilmesi konusunda iyimser olmadığını kaydetti. HABER MERKEZİ
 

Anahtar Kelimeler:
Ap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir SEO Hizmeti
İzmir SEO Hizmeti
Özel harekat aracı devrildi
Özel harekat aracı devrildi
Prof. Dr. Haydar Baş'tan teşekkür mesajı
Prof. Dr. Haydar Baş'tan teşekkür mesajı
Skandal karar! ABD'den İstanbul'a yasak
Skandal karar! ABD'den İstanbul'a yasak
'KKTC'yi verirsek Anadolu savanmasız kalır'
'KKTC'yi verirsek Anadolu savanmasız kalır'
'Ekonomi jöle sürmeye benzemez yiğidim'
'Ekonomi jöle sürmeye benzemez yiğidim'
13 köyde sokağa çıkma yasağı
13 köyde sokağa çıkma yasağı
Terör göçerleri Karacadağ'a hapsetti
Terör göçerleri Karacadağ'a hapsetti
Gaziantep'ten Erbil'e THY seferleri
Gaziantep'ten Erbil'e THY seferleri
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim