AP'den şok seçim çıkışı!

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raportörü Kati Piri, Türkiye’de düzenlenen genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin “adil bir ortamda” yapılmadığını öne sürdü. Hollandalı parlamenter, seçimlerle ilgili uluslararası gözlemcilerin raporlarını bekleyeceklerini belirterek, "Bu seçimler normal koşullarda düzenlenmedi, insanlara gözdağı verildi. HDP adayı Selahattin Demirtaş cezaevindeydi, TBMM' üyesi bazı siyasetçiler de cezaevindeydi. Medyanın geneli sadece Erdoğan'ın kampanyasına yer verdi” ifadesini kullandı.

Türkiye'deki yeni cumhurbaşkanlığı sisteminin, AB değerlerine de uygun olmadığı görüşünü dile getiren Piri, yeni yapıda kuvvetler ayrılığı ilkesine dikkat edilmediğini ve sistemin "tek adam sistemi" olduğunu söyledi. Piri, "Demokratik ve liberal bir sistemde kuvvetler ayrılığı bu şekilde olmaz. Tek adam rejimi ile Türkiye-AB ilişkileri daha iyiye gidecek gibi gözükmüyor" diye konuştu.

Erdoğan'ın hukuk devleti ilkesi ve olağanüstü halin kaldırılmasyla ilgili sözler verdiğini hatırlatan Piri, bu vaadlerin yerine getirilmesi konusunda iyimser olmadığını kaydetti. HABER MERKEZİ

