Bulut Akacan Liderliğinde İki Holding Birleşiyor

Yener çifti seçimini Girne’nin yeni olmasının yanı sıra en gözde projeleri arasında yer alan Akacan Kent Feo Premium’dan yana yaptı. Uzun yıllardır ismi emlak sektöründe başarılarıyla anılan SaraHill Homes ortakları arasında yer alan Hilal Kızıltaş ve Sara Olgunyürek, satışını gerçekleştirdikleri konut projelerinin benzersizliği ve zarafetine dikkat çeken Akacan Holding’i tercih etti.

Satış işleminin tamamlanması ardından Olgunyürek yaptığı açıklamada satışların tüm hızıyla sürdürüldüğünü belirtti. Kendilerine güvenen müşterine tekrardan defalarca teşekkür eden Olgunyürek, az laf söyleyip, çok iş yapmaya yönelik politikalarına dikkat çekti.

Kısa bir süre içerisinde bomba haberlerle karşımıza çıkacaklarının müjdesini vererek, takip etmeye devam edin şeklinde bir açıklamada bulundu.

İstanbul’da gerçekleştirdiği çalışmalarla isminden sık sık söz ettiren Deniz ve Metin Yener çifti, KKTC’ye yapmış oldukları yatırım için öncelikle SaraHill Homes’un kapısını çaldılar.

Burada gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında Yönetim Kurulu Başkanlığını Bulut Akacan’ın yapmış olduğu Akacan Holding’in Girne’de yer alan yeni ve gözde projesi olarak görülen Akacan Kent Feo Premium hakkında detayları tekrardan dinleyebilmek için Akacan Holding Satış ve Pazarlama Direktörlüğünü yapan DüremVaroğlu ile görüşme sağladılar. Bu görüşme sonrasında ülkemize yatırım yapma kararı aldılar.

Başta Akacan Holding olmak üzere tüm başarılı şirketlere KKTC’ye sağlamış oldukları yatırımlardan dolayı teşekkür etmeyi bir borç biliriz.