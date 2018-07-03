Her kadının en büyük hayallerinden bir tanesi de çocuk sahibi olmaktadır.

Çok zorlu bir dönem olarak bilinen hamilelik dönemi tamamen organik olan https://www.e-gebe.com/ ürünleriyle çok daha rahat ve keyifli geçebilir.

Hamile kadınlara özel olarak sunulmuş birçok farklı elbise türü yer alırken aynı zamanda sadece hamile elbisesi olarak bilinen tek bir ürünün giyilmesine de gerek kalmayacak. Site sayesinde hamilelikte istenmeyen elbiselerin giyilme durumu ortadan kalkarken her bedene uygun hamile elbisesi de rahatlıkla bulunabilmektedir.

Elbise Modelleri Hakkında

https://www.e-gebe.com/ sitesinde tüm alışverişler üyelik olmaksızın yapılabilirken aynı zamanda uygun fiyat seçenekleri, hızlı kargo avantajı ve güvenli ödeme sistemiyle tercih edilmektedir.

Hamileliğin çok daha kolay geçirilmesi ve sağlıklı bünyenin korunması için uygun elbiselerin kullanılması hayati öneme sahiptir. Bu nedenle sadece hamile giyim sektöründe faaliyet gösteren Gebe firması online alışveriş sitesi e-gebe.com ile tüm müşterilerinin bir tık uzağında.

Ünlü Oyuncu Doğa Rutkay’ın Tercihi: E-gebe

Ünlü yazar Kerimcan Kamal ile evli olan oyuncu Doğa Rutkay, ikiz bebeklerine hamile bir anne olarak tercihini E-gebeden yana kullandı. İkiz bebek bekleyen Rutkay’ın çok daha rahat ve sağlıklı elbiseler giyebilmek için seçtiği ürünlerin tamamının E-gebe ürünü olması da güven ve kaliteyi gösteriyor.

Abiye Hamile Elbiseleri

Türkiye’nin her yerine kargo ile gönderim sağlayan sitede yer alan abiye modelleri parlak kumaş seçeneklerine sahiptir. Geniş olmasının yanında uzun ya da kısa modelleri de bulundurmaktadır.

İsteye göre tek omuzlu, dantelli ya da kolsuz da olabilen hamile abiye elbise modellerinde genellikle açık yerler tercih edilmektedir. Süslü abiyelerin de kullanılabilir olduğu görülürken hamilelik açısından da yararı söz konusudur.

Hamileler İçin Üst Giyim

Hamile kadınların rahat bir şekilde kullanabileceği son derece modern ve sağlıklı bluz ve tuniklerde kusursuz bir görünüm kazandırmaktadır. Fiyonk tarzında olabilecek hamile tunikleri 2018 yılının öne çıkan ürünleri arasındadır. Ayrıca kapüşon özellikli hamile bluzu da çokça tercih edilmektedir.

Dökümlü hamile bluzları da bulunan sitede her bedene uygun ürünler rahatlıkla bulunabilmektedir. Bluz, tunik ve gömlek gibi üst giyim ürünlerinin tamamında büyük beden imkânı var olurken büyük beden sayfasından görülebilmektedir.

Hamile kadınların çok daha rahat bir şekilde hareket edebilmesini sağlayan geniş ürün yelpazesine sahip olan sitede aynı zamanda gecelik ve sabahlık modelleri de bulunmaktadır.

Kalitesinden taviz vermeyen sabahlık modelleri tüm hamile kadınlar için kullanılabilir olurken aynı zamanda dantel ve açık renkli yapısı da korunmaktadır. Tek ya da iki parçadan oluşan gecelikler ise geniş olmalarından ötürü rahat kullanım imkânı sağlarken hamilelik dönemlerinde baskıcı durumlara karşı da hamile uyku yastığı alımı yine bu siteden yapılabilmektedir. Ayrıca puantiyeli emzirme özellikli geceliklerin tercih edilmesi de çok daha pratik olunmasını beraberinde getirmektedir. Emzirme minderi ile çok daha kolay işlemler görülürken

Büyük Beden Elbiseleri

Hamileliğin en olumsuz yanlarından bir tanesi de kuşkusuz alınan kilolardır. İnsanın çok aşırı kilolara sahip olması kıyafet bulunmasını da oldukça güçleştirmektedir. Pantolon başta olmak üzere etek, triko, tişört, ceket gibi tüm giyim ürünlerinde büyük bedenler bulunmaktadır. XS ile başlayan beden 50 bedene kadar çıkabilmektedir.

Rahat ve güven veren elbiselerin çok canlı renklere sahip olması, dantelli ya da puantiyeli seçeneklerin bulunması da her yerde kullanılmasını sağlamaktadır. Cepli bluzların dışında paça bölümlerinde fermuar olan pantolonlarda büyük beden bölümünde yer alırken birbirinden çok farklı model ve tasarımlarıyla özgün büyük beden ürünlere bu site aracılığı ile sahip olabilirsiniz.

Güvenilir Ödeme- Kolay Alışveriş-Hızlı Teslimat Avantajları

Son derece kaliteli ve sağlıklı olan hamile giyim ürünlerini sağlayan siteden alışveriş için üyelik şartı bulunmamaktadır. Üye olunmadan da sepete eklenen ürünler çeşitli ödeme seçenekleriyle alınabilmektedir.

Türkiye’nin her yerine kargo gönderimi söz konusu olurken kapıda ödeme seçeneği de mevcuttur. 150 TL ve üzeri alışverişlerde bedava kargo fırsatı sunulurken E-Bülten bölümüne mail adresinin verilmesiyle ücretsiz abonelik başlatılabilmektedir.

Böylelikle tüm kampanya ve indirim olanaklarından en hızlı bir şekilde haberdar olunması mümkün olurken yeni ürünlerde ilk önce bülten abonelerine tanıtılmaktadır. Hamilelik dönemi geçiren bayanların çok daha rahat ve sağlıklı bir şekilde giyinmesi, sosyal hayattan kopmaması için birbirinden farklı tarzlara sahip ürünler bulunmaktadır.