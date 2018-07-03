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Oturma Odası Dekorasyon Fikirleri: 5 Taze İpucu

Yakın zamanda trend olan oturma odası dekorasyon fikirleri mi arıyorsunuz? Ya da şu andaki oturma odanız biraz rahatsız edici mi? Eğer her şeyi temizlemek ve sıfırdan başlamak için bir dürtü hissediyorsanız, o zaman harekete geçmeden önce bu yazıyı dikkatlice okuyun.

03 Temmuz 2018 Salı 13:15
Oturma Odası Dekorasyon Fikirleri: 5 Taze İpucu

Bazen, yeni bir oturma odası ihtiyacı, yaşam motivasyonu için anahtar bir unsurdur. Bu hakkı elde etmek, oturma odanızın her detayını yeniden tasarlamaktan çok daha kolay.

Tasarım sorunlarında kurtulmanızı sağlayacak 5 yenilikçi oturma odası dekorasyon fikiri!

1. Köşe takımlarını tercih edin.

Son dönemde trend olan unsurların başında köşe takımları geliyor. Hem şık hem de konforlu bir oturma odası dekorasyonuna imza atmak için L koltuk kullanmak neredeyse şart hale geldi. Bu nedenle bizim önerimiz dolgun minderli, ekstra rahatlık sunan modern köşe takımı modelleri içerisinden alanınıza uygun seçimler yapmanız.

2. Odada boşluk yaratın.

Bu fikir, odanızı organize etmekten daha fazlasıdır. Bizim önerdiğimiz şey, boşluk kavramı etrafında tasarım yapmanız. Ünlü tasarımcı / küratör Kenya Hara tasarımda önemli olanın Batı'nın “sadeliğinden” farklı olan Doğu “boşluğu” olduğunu görüşünde. Sadelik, minimalizmine rağmen bir şekle sabitlenebilen temiz çizgiler, noktalar ve düzlemlerle tanımlanır. Boşluğu yaratmak için daha küçük bir kanepe seçin, duvarlarınızdan uzaklaşın, ek alanların yanılsamasını vermek için aynaları ve cam masa üstlerini kullanın ve gereksiz parçaları atın. İyi tasarlanmış bir oda sadece içinde bulunan eşyalardan ibaret değildir, boşluktan da ibarettir.

3. Bitki ve terraryumları ekleyin.

Oturma odanıza anında bir hayat infüzyonu istiyorsanız, iyi tasarlanmış kapalı yeşillikler eklediğinizden emin olun. Çoğunlukla nötr renklere sahip odalar için özellikle terraryumlar odanızı aydınlatacaktır. Donuk bir raf veya ıssız manto üzerinde yeşilliklerin bir sıçrama alanı kolayca canlandırır ve çorak bir oda temiz, ferah ve havadar görünebilir.

4. Bir TV ünitesi alın.

Oturma odanızda güzel bir televizyona sahipseniz, muhtemelen onu oturma odası tasarımınıza sorunsuz bir şekilde entegre ederek izlemek istersiniz. Çirkin kabloları ile TV'leri dekorasyona yerleştirmek zordur, ancak geleneksel bir TV standı yerine bir ünite seçerek işleri daha kolay hale getirebilirsiniz. Çetmen Mobilya olarak bol miktarda modern TV ünitesi seçeneklerine yer veriyoruz. Oturma odanızda kişisel ihtiyaçlarınıza göre bu ünitelerden birini kullanabilirsiniz.

5. Kişisel bir dokunuş ekleyin.

İç mekân tasarımı için büyüyen seçenekler ve uygun fiyatlı modern mobilya ve dekorların erişilebilirliği, aşırı şekilde imal edilmiş birçok oturma odasına yol açtı. Otantik oturma odası dekorasyon fikirleri kişisel bir dokunuşa sahip olmalıdır.

Çocuklarla birlikte bir evde oturursanız, o zaman hayatınızı evinize aktaracak zamanınız budur. Çocuklarınızın sanat eserlerini veya unutulmaz aile fotoğraflarını bir duvar galerisi olarak kaydedebilirsiniz. Gururlu bir aile büyüğünüz varsa, ortama nostaljik bir çekicilik kazandırmak için onların eski fotoğraflarını kullanabilirsiniz.

Yaşam boyu tutkunun var mı? Bunu oturma odanızın tasarımında neden netleştirmiyorsunuz? Örneğin, seyahat etmeyi seviyorsanız, odanızı haritalarla, rehber kitaplarla veya ışıkla dolu bir ortama dönüştürün. Burada tutkularınızdan izler görmek sizin de hoşunuza gidecek!

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