Skandal karar! ABD'den İstanbul'a yasak

ABD Başkanı Donald Trump'ın şok bir yasağa daha imza attı. Buna göre, Trump yönetimi 8 ülkeden ABD'ye yapılan uçuşlarda; yolcuların, boyutu cep telefonundan büyük elektronik cihazları taşımalarını yasakladı.

Associated Press'e konuşan ABD'li bir yetkili, söz konusu yasağın, dünya genelindeki 10 uluslararası havalimanından ABD'ye yapılan direkt uçuşları kapsadığını öne sürdü. Yetkiliye göre, bu kentlerden biri de İstanbul. Amerikan medyasında yer alan ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden ABD'ye seyahat eden yolcuların dizüstü ve tablet bilgisayarların yanı sıra kamera ve DVD oynatıcı gibi elektronik cihazları kabine almalarının yasaklanacağı ve bagaja verilmesi koşulunun getirileceği öne sürüldü.

Direktifin bir güvenlik tehdidi sonucu verildiği belirtilerek, uygulamanın hemen başlamasının beklendiği iddiasında bulunuldu. Yasağın ne kadar süreceği ise belirtilmedi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Dışişleri Bakanlığı'nın ise Amerikan medyasına, elçiliklerin ilgili havayolları şirketlerini bilgilendirmeye başladığını açıkladığı duyuruldu.

'10 kentten biri İstanbul'

Associated Press'e konuşan bir başka ABD'li yetkili, yasaktan dokuz havayolu şirketinin etkileneceğini söyledi ancak isimlerini açıklamadı. Yetkililer, yasaktan ABD'li havayolu şirketlerinin etkilenmeyeceğini duyurdu. İddialar üzerine Ürdün Kraliyet Havayolları (Royal Jordanian Airlines), Twitter hesabından, Kuzey Amerika uçuşlarında çoğu elektronik cihazın kabinlere alınmasını yasaklayacaklarını açıkladı.

Şirket, daha sonra sildiği tweet'inde şu ifadelere yer verdi: "ABD'nin ilgili bakanlıklarından verilen talimatlar gereğince ABD'ye giden veya ABD'den gelen tüm uçuşlarımızda elektronik ve elektrikli cihazların yolcu kabinine alınmasının kati bir surette yasaklandığını değerli yolcularımıza bildiriyoruz. Cep telefonları ve tıbbi cihazlarına uçuş sırasında gereksinim duyulduğundan bu cihazlar yasak dahilinde değiller."

Açıklamada uygulamanın başladığını duyuran şirket, yasağın Montreal, New York, Chicago ve Detroit uçuşlarında uygulanacağını belirtti. Suudi Arabistan Havayollları da iddiayı doğruladı.

THY'den açıklama geldi

Türk Hava Yolları'ndan (THY), "ABD uçuşlarında yolcuların boyutu cep telefonundan büyük elektronik cihazları kabin içine almalarının yasaklanması" konulu haberlerle ilgili açıklama yapıldı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan 'Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat edecek yolcularımızın dikkatine' başlığı taşıyan açıklamada, "ABD varışlı seferlerimizde geçerli olmak üzere, cep telefonu veya akıllı telefondan daha büyük elektronik cihazların kabin içinde taşınmaması konusunda ilgili otoritelerce karar alınmıştır. Medikal cihazların hariç tutulduğu uygulama kapsamında elektronik eşyalar uçak altı kargo bölümünde taşınabilmektedir" denildi.