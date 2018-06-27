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Türkler kripto para peşinde

Piyasa araştırma şirketi Ipssos, kripto para birimi yatırımı kapsamında 26 Mart ve 6 Nisan tarihleri arasında Türkiye, ABD, Birleşik Krallık, İspanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya ve Romanya'da gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını duyurdu

27 Haziran 2018 Çarşamba 17:05
Türkler kripto para peşinde

Piyasa araştırma şirketi Ipssos, kripto para birimi yatırımı kapsamında 26 Mart ve 6 Nisan tarihleri arasında Türkiye, ABD, Birleşik Krallık, İspanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya ve Romanya'da gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını duyurdu.

Araştırma sonuçlarına göre ABD'de anketin yapıldığı tarihte katılımcıların yüzde 8'i kripto para birimi yatırımına sahip olduklarını ve yüzde 25'i de gelecekte kripto para birimi yatırımı yapmayı düşündüklerini belirtti. Avrupa'da ise söz konusu yatırım yüzde 18 ile en çok Türk yatırımcılarda görülürken, Türkiye'deki katılımcıların yüzde 45'i gelecekte kripto para birimlerine yatırım yapmayı düşündüklerini vurguladı.

Bitcoin ve kripto para birimleri farkındalığı ise yüzde 79 ile en çok Avusturya'da gözlemlenirken, Avrupa'daki katılımcıların yüzde 66'sı, ABD'deki katılımcıların yüzde 57'si ve Avusturya'daki katılımcıların yüzde 70'i kripto para birimlerine aşina olduklarını belirtti. HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Kripto
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