YPG’ye yeni müttefik NATO

YENİ MESAJ/ANALİZ

Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO), bugüne kadar ki en kritik zirvelerinden birini Belçika'nın başkenti Brüksel'de devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla dün gerçekleştirdi. NATO karargâhının Belçika’dan ittifaka "devir teslim" töreniyle başlayan zirve, dün akşam liderler arasında yapılan çalışma yemeğiyle son buldu.

İngiltere Manchester'daki DEAŞ bağlantılı terör saldırısının gölgesinde gerçekleşen NATO Zirvesi'nde DEAŞ'a karşı mücadeleye ittifakın aktif olarak katılması konusu gündeme geldi. NATO ittifakı, şimdiye kadar koalisyona gözlem uçaklarıyla destek veriyordu.

Toplantıda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil etti. NATO’ya üye ülkelerin liderleri, ABD Başkanı Donald Trump'la ilk kez bir NATO zirvesinde buluştu. Trump, seçim kampanyaları sırasında NATO'yu "modası geçmiş" bir kurum olarak nitelendirmişti. Ancak başkan seçildikten sonra çoğu konuda olduğu gibi bu konuda da Trump’ın fikirleri değişti.

ABD istiyor NATO yapıyor



Toplantıda önce ABD’den gelen üst düzey açıklamalarda NATO’nun DEAŞ’a karşı sahaya inmesinin olumlu olacağı vurgulanmıştı. Haber yayına hazırlandığı sırada zirveden gelen bilgiler alınacak kararın ABD’nin isteği yönünde olacağıydı. Zirveden önce konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun DEAŞ'a karşı devreye gireceğini resmen duyurdu.

Stoltenberg’in açıklamasına göre DEAŞ’la mücadeleye aktif rol alacak olan NATO terörle mücadele gerekçesiyle yeni bir istihbarat teşkilatı da kuracak. Bu açıklama NATO’nun Suriye ve Irak’ta varlık göstereceğini ortaya koyuyor. NATO'nun terörle mücadele kapsamında Suriye'de ABD ve Rusya’nın yaptığı gibi PKK bağlantılı PYD/YPG gibi terör örgütleriyle ittifak kurup kurmayacağı merak ediliyor.

Ana gündem terör ve para

Zirvenin ana gündem maddelerini, uluslararası terörle mücadelede NATO'nun katkısı ve savunma harcamalarının arttırılması bağlamında yük paylaşımı oluşturdu. Washington yönetimi, Avrupa ülkelerinden savunma harcamalarını artırmalarını istiyordu.

NATO ülkeleri 2014 yılında düzenlenen zirvede, on yıl içinde savunma harcamalarının GSYİH'nın yüzde 2'si düzeyine yükseltilmesi kararı almıştı. Avrupa Birliği ile NATO işbirliği de gündeme alınan konulardan oldu.

Silahlar ABD’den eğitim NATO’dan



Liderler toplantısında NATO'nun uluslararası terörle mücadeleye ilişkin faaliyetlerini düzenleyen eylem planı da masaya yatırıldı. Plana göre NATO, Suriye’de yerel güçleri de eğitecek. Ama bu yerel güçlerin hangi gruplardan oluşacağı ise açıklanmadı.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) çatısı altında toplanan grupların çoğunluğunu PKK bağlantılı PYD/YPG’li teröristlerin oluşturduğu biliniyor. NATO’nun SDG’li militanları eğitmesi gündeme gelirse bu, NATO’nun Türkiye’nin terörist olarak kabul ettiği YPG’li militanlara askeri eğitim vereceği anlamına geliyor. Bu bağlamda Türkiye’ye bile verilmeyen ağır silahların ABD tarafından verildiği PKK bağlantılı teröristlerin eğitimi de NATO tarafından üstlenilmiş olacak.

İngiltere’den daha fazla koordinasyon çağrısı

Brüksel’deki toplantı Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecine giren ve Manchester saldırısının şokunu yaşayan İngiltere'nin NATO'ya eskisinden çok daha fazla ağırlık vereceğini ortaya koydu.

Manchester saldırısı sonrasında İngiltere Başbakanı Theresa May’in toplantıdaki konuşmasında terörle mücadele konusunda daha fazla koordinasyon çağrısı yaptı.

Türkiye ile Almanya gerilimi

Zirvede Türkiye-Almanya arasındaki İncirlik krizi ile Ankara-Viyana hattındaki gerilimin etkisi de hissedildi. Türkiye ile Almanya arasında İncirlik konusunda yaşanan krizde son günlerde adı sıkça duyulan Awacs keşif uçakları da zirvenin gündemindeydi.

Türkiye'nin İncirlik'te konuşlu Alman askerlerini ziyaret etmek isteyen Alman milletvekillerine izin vermemesi üzerine Almanya'da askerlerin İncirlik'ten çekilmesi ve Konya'da görev yapan AWACS uçaklarındaki Alman personelin geri çağırılması tartışmaları patlak vermişti. İki ülke arasındaki gerilim, dün Almanya’nın Türkiye’nin kırmızı bülten çıkardığı bir PKK’lı teröristi iade etmek yerine serbest bırakmasıyla doruğa çıktı.

Bu gerilimin gölgesinde gerçekleşen zirvede AWACS'ların uçuş sürelerinin uzatılması ve uçuş trafiğinin koordinasyonunda kullanılmaları gündeme geldi. NATO'ya bağlı AWACS uçaklarının personelinin üçte birini Alman askerleri oluşturuyor. Bu durumda planlanan bu kararların uygulanabilmesi için Türkiye ile Almanya arasındaki gerilimin sona ermesi gerekiyor.

Aksi takdirde NATO Zirvesi’nde alınan kararlar hayata geçmeyecek. Dolayısıyla da her iki ülke DEAŞ’la mücadeleyi sekteye uğratmakla suçlanabilecek. Türkiye’nin gerilim yaşadığı bir diğer ülke ise Avusturya. İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye, NATO üyesi olmayan Avusturya'nın NATO faaliyetlerine katılımının bloke etmiş durumda.

Masada kritik konular vardı

1- NATO'da terör istihbarat birimi kurulması planlanıyor. Bu birimin görevi özellikle yabancı teröristlere ilişkin istihbarat paylaşımını geliştirmek olacak.

2- NATO'nun terörle mücadele faaliyetlerini düzenleyecek bir koordinatör atanması gündemde.

3- NATO güçleri "muharip olmayan" operasyonlarla DEAŞ’la mücadeleye katkıda bulunabilir.

4- Yerel güçlere NATO tarafından eğitim verilmesi plan dahilinde.

5- Hâlihazırda DEAŞ ile mücadelede kullanılan erken uyarı sisteminin (AWACS) kapsamı daha da genişletilebilecek.

Erdoğan, Macron ve May ile görüştü

Zirvede Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'deki ikili görüşmeleri çerçevesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Erdoğan, Macron'a "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi" kitabını verdi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile de görüşen Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ile de bir araya geldi.