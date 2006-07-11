Antalya turist bekliyor

Antalya'ya havayoluyla gelen turist sayısının aylık yüzde 2 oranında arttığı bildirildi. ~|~



Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminalinden 8 Temmuz Cumartesi günü 45 bin 337, dün 45 bin 896 turist giriş yaptı. 1?9 Temmuz tarihleri arasında bölgeye gelen turist sayısı 328 bin 999 olarak gerçekleşti.



Yılbaşından bu yana Antalya'ya gelen turist sayısı ise 2 milyon 881 bin 246 oldu. Yetkililer, turist sayısında temmuz ayı itibariyle geçen ayın aynıdönemi karşılaştırıldığında aylık yüzde 2 oranında artış olduğunu kaydettiler. Turizm sektör temsilcileri, 2006 Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte Avrupa'dan, özellikle de Almanya'dan Antalya'ya büyük oranda turist artışı beklendiğini söylediler.

