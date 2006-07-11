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TSK'da şok istifa!

Kara Harp Okulu (KHO) Komutanlığı'na geçtiğimiz yıl Yüksek Askeri Şura kararıyla getirilen Tümgeneral Reha Taşkesen'in sabah saatlerinde sürpriz şekilde emeklilik dilekçesini Genelkurmay Başkanlığı'na ilettiği öğrenildi. ~|~ Daha önce 9. Cumhurbaşkanı Sül

11 Temmuz 2006 Salı 00:00
TSK'da şok istifa!
Kara Harp Okulu (KHO) Komutanlığı'na geçtiğimiz yıl Yüksek Askeri Şura kararıyla getirilen Tümgeneral Reha Taşkesen'in sabah saatlerinde sürpriz şekilde emeklilik dilekçesini Genelkurmay Başkanlığı'na ilettiği öğrenildi. ~|~


Daha önce 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Başyaverliğini de yapan Taşkesen'in emeklilik dilekçesi, askeri kulislerde şok etkisi yarattı. Geçtiğimiz yıl YAŞ'ta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) 33 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükselmiş, 35 general ve amiralin görev süreleri birer yıl uzatılmıştı. 2005 YAŞ Kararıyla Kara Harp Okulu Komutanlığı'na getirilen Tümgeneral Taşkesen, 17 Ağustos 2005 tarihinde bu göreve başlamıştı.

KHO Komutanlığı, TSK kademelerindeki ilerlemede ordu ve kuvvet komutanlığı için önemli basamak görevi olarak görülüyor. KHO Komutanlığı'nı Tümgeneral Hulusi Akar'dan teslim alan Taşkesen'in 2007 YAŞ kararlarına kadar makamını koruması bekleniyordu. Bu yıl YAŞ'a girmesi beklenmeyen Taşkesen'in emekliliğine neden olan gelişmenin ne olduğu sorusuna bu aşamada yanıt bulunamazken, komutanın dilekçesini vermesinin ardından tatile çıktığı öğrenildi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın dışında Işık Koşaner, Edip Başer, Doğu Aktulga, Hikmet Köksal, Fikret Küpeli gibi orgeneralliğe yükselmiş isimler de Kara Harp Okulu'nun önceki komutanları arasında bulunuyor.

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