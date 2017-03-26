1 milyar dolarlık restleşme

Rusya'nın Türk domatesine uyguladığı yasağı kaldırmaması, Türkiye'nin de Rusya'dan tahıl alımını frenlemesi her iki tarafı toplamda 1 milyar dolar zarar ettirdi.

Türkiye'nin attığı karşı adımın maliyetini hesaplayan Rus ekonomi gazetesi Kommersant, "Türkiye tahıl pazarının kapanması bize 500 milyon dolarlık fatura çıkartacak" haberi ile duyurdu. Türk domatesi ve salatalığa uygulanan yasağın faturası da yaklaşık 500 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Böylece iki ülke arasında yaşanan restleşmenin faturası toplamda 1 milyar doları buluyor.

Sektörden birçok uzmanın görüşüne yer verilen haberde, "Tahıl piyasasında sezon sonu olarak bilinen önümüzdeki haziran ayına kadar Türkiye'ye 1 milyon ton buğday, 400-700 bin ton mısır, 100-200 bin ton ay çiçek küspesi ve 250-350 bin ton ay çiçek yağı satabilirdik. Bu dört tahıl ürününden elde edilebilecek gelir toplandığında ortaya yaklaşık 500 milyon dolar fatura çıkıyor" tespitine yer verdi.

Rusya'nın uçak krizinin hemen sonrasında 2016 yılı Ocak ayında uygulamaya başladığı ve günümüzde bir türlü kaldırmaya yanaşmadığı Türk domatesi ve salatalığa uyguladığı yasağın faturası da yaklaşık 500 milyon dolar olduğu belirtildi.

EKONOMİ SERVİSİ