10 bin polis alınacak

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, lisans mezunu 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın ile ön lisans mezunu 1800'ü erkek, 200'ü kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacak. Adaylar, 12 Mart-23 Mart 2018 tarihlerinde "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresi ile ön başvurularını yapabilecek.

Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2016 veya 2017 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden, "P3" puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı KPSS'den "P93" puan türünden en az 70 ve üzeri puan alanlar arasından Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'nde belirtilen diğer şartları taşıyan adaylar başvurabilecek. Eğitime, lisans mezunu 7 bin 200 erkek, 800 kadın olmak üzere 8 bin ile 1800'ü erkek 200'ü kadın olmak üzere 2 bin ön lisans mezunu öğrenci alınacak.

Başvurular e-Devlet’ten yapılacak

Adaylar, 12 Mart-23 Mart 2018 tarihlerinde "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresi ile ön başvurularını yapabilecek. Sınavlardaki başarılarının ardından Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.