10 numara yağ kullanımı katlanacak

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim Tataroğlu, akaryakıt fiyatlarındaki artışın ağır vasıta araçlarda 10 numara yağ kullanımını artıracağını kaydetti. Tataroğlu, açıklamasında özetle şunları söyledi: “Ülkemiz yaşanan ekonomik kriz, akaryakıt fiyatlarına da yansımaktadır. Türkiye’de akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV ve KDV yüksektir. Yoğun olarak akaryakıt kullanan tüketici, özellikle de taşımacılık ve tarım sektörü zarar etmemek için daha ucuza elde edilen ancak aracın motoruna ve çevreye büyük zarar veren 10 numara yağ olarak isimlendirilen ve hiçbir standarda uymayan, merdiven altı denilen yerlerde üretilen bu maddeyi kullanmaktadırlar.

10 numara yağın yakıt olarak kullanımı sırasında motorda sıcaklık yükselmekte, motor sistemi bu sıcaklık artışı için tasarlanmadığından ötürü motor aksamında yanabilen kablo vb. elemanların yanması sonucu ölümlü yangınlar çıkmaktadır. Alternatif yakıt sayılamayacak bu zehirli yakıt dünyada başka bir ülkede kullanılmamaktadır. 10 numara yağ kullanımı ile trafik kazalarında can kayıpları artmakta, yıllık 2 milyar TL vergi kaybı yaşanmakta, yakıt (!) tam yanmadığı için çevre kirliliği oluşmaktadır. 10 numara yağ sorunu ve yol açtığı ölüm ve zararların nedeni akaryakıt fiyatlarındaki artış ve denetimsizliktir.

Araçlara kaçak 10 numara yağ satışı ve doldurulması ve araçlara 10 numara yağ yakacak düzenekleri ve tadilatları yapan merdiven altı servisler engellenememektedir. Üçüncü bir denetim eksikliği de Euro 5 ve Euro 6 dizel motorlarda emisyon değerinin tutturulması için kullanılan AdBlue katkısının kullanılmasını önleyen AdBlue Emülatörü kullanımının da engellenememesidir." EYÜP KABİL/İSTANBUL

