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10 yılda 12 bin Suriyeli Türk vatandaşı oldu

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Ahmet Sarıcan, son 10 yılda Türk vatandaşlığına alınan Suriyeli sayısının 12 bin civarında olduğunu bildirdi.

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10 yılda 12 bin Suriyeli Türk vatandaşı oldu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Mülteci Hakları Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun, başkanlığında toplandı.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Ahmet Sarıcan, komisyon üyelerine bilgi verdi. Yabancıların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınmasına ilişkin gerekli olan şartları anlatan Sarıcan, Suriyelilerin vatandaşlık işlemlerini iki kategoride değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sarıcan, bunlardan birincisinin diğer yabancı ülke vatandaşlarında olduğu gibi Suriyelilerin işlemleri, ikincisinin ise sığınmacı statüsünde olan yaklaşık 3 milyon civarındaki Suriye vatandaşının iş ve işlemleri olduğunu söyledi.

Sarıcan, "Birinci kategoriye bakacak olursak, son 10 yıl içinde vatandaşlığa aldığımız Suriyeli sayısı 12 bin civarındadır. Bunlardan 6 bin 250'si anne ve babaya bağlı olarak doğum itibarıyla o hakkı elde etmiş, 4 bin 500 civarında kişi ise Türk vatandaşıyla evlenme yoluyla o hakkı elde etmiş kişilerdir. Bin civarında da 5 yıldan fazla Türkiye'de geçerli bir ikametle, ikametini sağlamış, müracatını yapmış, vatandaş olmuş kişi var." diye konuştu.

AA

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