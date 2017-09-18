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100 günlük tatil bitti

Resmi ve özel okullarda 17 milyonun üzerinde öğrenci ve yaklaşık 1 milyon öğretmen, 100 günlük tatilin ardından bugün ders başı yapacak. Ancak elbette eğitim öğretim yılı yine sorunlarla başlıyor. En önemli sorunu ise TEOG'un yerini hangi sınavın alacağı teşkil ediyor.

18 Eylül 2017 Pazartesi 03:25
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100 günlük tatil bitti

Yaz tatilinin ardından 17 milyonun üzerinde öğrenci ve yaklaşık 1 milyon öğretmen, yeni eğitim-öğretim yılına bugün çalacak ilk ders ziliyle başlayacak. Eğitim-öğretim maratonu, 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek.

Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi 19 Ocak 2018'de sona erecek. Yarıyıl tatili, 22 Ocak-2 Şubat tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak ve 8 Haziran 2018'de tamamlanacak.

Destekleme ve yetiştirme kursları

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenci ve mezunlar için ücretsiz açılacak destekleme ve yetiştirme kurslarının birinci dönem öğrenci başvuruları, 18-24 Eylül 2017'de, ikinci dönem başvuruları 7-18 Şubat 2018'de, üçüncü dönem başvuruları ise 18-24 Haziran 2018'de alınacak.

Birinci dönem kursları, 2 Ekim 2017'de, ikinci dönem kursları 3 Mart 2018'de, yaz kursları da 2 Temmuz 2018'de başlayacak. Bu yıl 1, 5 ve 9. sınıflara başlayacak öğrenciler, güncellenen müfredatla eğitim alacak. Diğer sınıflar ise eski müfredatla yola devam edecek.

TEOG'un yerine hangi sınav gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz Cuma akşamı gündeme getirdiği "TEOG kalkacak" çıkışı, yeni eğitim-öğretim yılına da damgasını vurdu. Öğrenciler ve eğitimciler, TEOG'un kaldırılmasına olumlu yaklaşırken; Galatasaray, İstanbul Erkek, Kabataş liseleri gibi gözde okullar ile öne çıkan fen liselerinin ve özel okulların nasıl öğrenci alacağı da merak konusu oldu.

İlk gelen bilgilere göre kalburüstü okullar ile özel okullar eleme sınavları yapacak. Bu durumda nitelikli eğitimin peşinde koşan öğrenciler ya çok sayıda sınava girmek zorunda kalacak ya da sınırlı sayıda öğrencinin katılacağı TEOG gibi merkezi bir sınav yapılacak. Bu durumda Tunceli'deki bir öğrencinin Galatasaray Lisesi'nde okuma ihtimali azalacak.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

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EğitimTatilTEOGöğretim100 Günlük Tatil Bitti
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