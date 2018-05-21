104 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında haklarında karar verilen 137 sanıktan 104'ü ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen sanıklar arasında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraraslan, eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, eski Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş da bulunuyor.

Öte yandan Gaziantep'te, FETÖ 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 36 sanığın yargılandığı davada, aralarında dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral Murat Soysal ile kurmay başkanı eski yarbay Hakan Çınar'ın da bulunduğu 4 sanığa, 7 yıl 6 ay ila ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, aralarında sözde "sıkıyönetim komutanları" listesinde "Gaziantep ve Kilis'ten sorumlu komutan" olarak yer alan dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral tutuklu sanık Murat Soysal'ın da bulunduğu 18'i tutuklu 36 sanık ile avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, Murat Soysal ile Hakan Çınar'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eski yarbay Metin Gültekin'e "silahlı terör örgütün üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçlarından 18 yıl 9 ay, eski astsubay Osman Tuttu'ya da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. HABER MERKEZİ