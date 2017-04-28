11 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı ndan yapılan bilgilendirmede, bugün Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Aksoy Hudut Karakoluna sınırın Suriye tarafından PYD/PKK/YPG işgali altındaki bir bölgeden teröristlerce roketatarla saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Hudutlara yönelik gerçekleşen tacize karşı meşru müdafaa kapsamında derhal misliyle mukabelede bulunulduğu bildirilen açıklamada, bölgeden alınan bilgiler çerçevesinde 3'ü roketatarı kullananlar, 8'i "Doçka" silah yüklü araçta bulunanlar olmak üzere 11 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Açıklamada, söz konusu aracın ve "Doçka" silahının da imha edildiği kaydedildi.