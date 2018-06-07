11 Türk şirketi izlemeye alındı

Moody’s’in izlemeye aldığı Türk şirketler; Anadolu Efes (Efes), Coca-Cola İçecek (CCI), Doğuş Holding (Doğuş), Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları(Erdemir), Koç Holding (Koç Holding), Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.S. (Rönesans), Turkcell İletişim Hizmetleri (Turkcell), Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (Turkish Airlines), Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) , Türkiye Sişe ve Cam Fabrikaları (Şişecam). Türkiye’nin kredi notunu Mart ayında Ba2’ye indiren Moody’s 4 Haziran’da makro ekonomi politikalarının geleceği hakkındaki belirsizlik nedeniyle kredi notunu yeni bir indirim için izlemeye almıştı. Öte yandan Moody's bazı Türk bankalarını da negatif izlemeye aldı. 1 Haziran'da da uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de 25 Türk bankasını negatif izlemeye almıştı.

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