Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
98624
ALTIN
187.221
DOLAR
4.4736
STERLİN
6.0260
EURO
5.2897

11 Türk şirketi izlemeye alındı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 11 Türk şirketin kredi notunu indirim için izlemeye aldı

07 Haziran 2018 Perşembe 18:10
11 Türk şirketi izlemeye alındı

Moody’s’in izlemeye aldığı Türk şirketler; Anadolu Efes (Efes), Coca-Cola İçecek (CCI), Doğuş Holding (Doğuş), Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları(Erdemir), Koç Holding (Koç Holding), Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.S. (Rönesans), Turkcell İletişim Hizmetleri (Turkcell), Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (Turkish Airlines), Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) , Türkiye Sişe ve Cam Fabrikaları (Şişecam). Türkiye’nin kredi notunu Mart ayında Ba2’ye indiren Moody’s 4 Haziran’da makro ekonomi politikalarının geleceği hakkındaki belirsizlik nedeniyle kredi notunu yeni bir indirim için izlemeye almıştı. Öte yandan Moody's bazı Türk bankalarını da negatif izlemeye aldı. 1 Haziran'da da uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de 25 Türk bankasını negatif izlemeye almıştı.
HABER MERKEZİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 terörist etkisiz hale getirildi  
2 terörist etkisiz hale getirildi  
Üretim ile tüketim dengesi sağlanmalı
Üretim ile tüketim dengesi sağlanmalı
Yurtdışı ziyaretlerin yararı tartışmalı
Yurtdışı ziyaretlerin yararı tartışmalı
İlk oylar sandığa düştü
İlk oylar sandığa düştü
Türkiye'de 3.5 milyon Suriyeli sığınmacı yaşıyor
Türkiye'de 3.5 milyon Suriyeli sığınmacı yaşıyor
Son dakika... MB'den peş peşe faiz arttırımı kararı
Son dakika... MB'den peş peşe faiz arttırımı kararı
En büyük tehdit: ABD, AB, İsrail
En büyük tehdit: ABD, AB, İsrail
Sahte ve taklit ürün pazarı 17.2 milyar dolara ulaştı
Sahte ve taklit ürün pazarı 17.2 milyar dolara ulaştı
Saraçoğlu: Haydar Baş'tan başka çıkar yol yok!
Saraçoğlu: Haydar Baş'tan başka çıkar yol yok!
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim