Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

130 adrese eş zamanlı operasyon

Adana'da polisin şafak vakti 130 adrese eş zamanlı olarak yaptığı operasyonda aranan 39 kişi gözaltına alındı

Bu haber kez okundu.

130 adrese eş zamanlı operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri değişik suçlardan aranan şahısların yerini tespit ederek bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Polis sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 130 adrese eş zamanlı özel harekat polisiyle birlikte operasyon yaptı. Özel harekat polisi karşı konulacağı tahmin edilen adreslere uzun namlulu silahlarla girdi. Operasyonda kaçakçılık, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranan 39 şüpheli yakalandı. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü. İHA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
130 Adrese Eş Zamanlı Operasyon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100