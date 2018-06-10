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14 PKK hedefi imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), yoğun hava harekatının düzenlendiği Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de bölücü terör örgütüne ait 14 hedefin imha edildiği bildirildi

10 Haziran 2018 Pazar 17:52
14 PKK hedefi imha edildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e yoğun hava harekatı düzenlendi. Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK’nın bulunduğu Kandil Dağı’na yapılan operasyonun görüntülerinde, Türk savaş uçakları ve insansız hava araçlarına hedef olmak istemeyen PKK’lı teröristler, ormanlık alanlara gizleniyor. Harekatta bölücü terör örgütü mensuplarınca sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan 14 hedef imha edildi.
AA

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