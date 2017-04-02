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15 balıkçıyı Sahil Güvenlik kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında avlanan balıkçı teknesinin motor kısmında çıkan yangına, devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu müdahale etti ve teknedeki 15 balıkçıyı kurtardı

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15 balıkçıyı Sahil Güvenlik kurtardı
Ayvalık Limanı'na kayıtlı "Pelikan 10" isimli balıkçı teknesinin denize açıldıktan sonra Çıplak Adası yakınlarında motor kısmında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, büyüyerek teknenin makine dairesini sardı. O sırada devriye görevinde bulunan Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik 8'in mürettebatı yangını fark ederek müdahale etmeye başladı. Sahil Güvenlik ekipleri, teknede bulunan 15 balıkçıyı bota alarak kurtardı. Sahil Güvenlik botu ve denizde bulunan diğer teknelerdeki balıkçıların yardımıyla söndürülen yangında yaralanan olmazken, tekne de Ayvalık Balıkhanesine çekildi. AA


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