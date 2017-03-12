‘15 dakika’ kuralı mağdur etti

Üniversiteye giriş sınavının birinci aşaması olan 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) dün yapıldı. Toplam 2 milyon 265 bin 902 adayın başvurduğu YGS, 7 bin 646 binada 350 bin sınav görevlisi ile gerçekleştirildi. Sınav, saat 10.00'da başladı ve adaylara 160 soru için 160 dakika süre verildi.

Adaylar, sınava girecekleri binanın kapısında, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri binaların önünde hazır bulundu.

Bu yıl ilk kez ‘15 dakika’ kuralı uygulandı

Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlandı ve saat 9.45'te sınav binaları kapatıldı. ÖSYM’nin bu yıl uygulamaya aldığı “sınavın yapılacağı binaya girişlerin sınav başlamadan 15 dakika öncesinde sonlanması” kuralından haberi olmayan onlarca öğrenci Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) alınmadı.

Sınavda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ortak müfredata dayalı Türkçe testi, sosyal bilimler testi, temel matematik testi ve fen bilimleri testi yer aldı. YGS'de Türkçe'den 40, tarihten 15, coğrafyadan 12, felsefeden 8 ve din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru soruldu.

LYS’ye başvurular 4-17 Nisan’da

YGS'de uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Adayların Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden her biri için birer standart puanı hesaplanacak.

YGS'de en az bir puan türünde 150 ve üzeri puan alamayan adayların, YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme ve LYS'lere girme hakları bulunmayacak. YGS puanı 150'nin altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-YGS) hesaplanmayacak. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girme hakkı elde edecek.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar YGS sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin"https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden mobil uygulamalarından öğrenebilecek. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, isterlerse LYS'ye başvurabilecek. LYS'ye başvurular, 4-17 Nisan'da alınacak.

YGS'ye geç kalanlar gözyaşı döktü

YGS, saat 10.00 itibariyle başladı. ÖSYM’nin bu yıl uygulamaya aldığı “sınavın yapılacağı binaya girişlerin sınav başlamadan 15 dakika öncesinde sonlanması” kuralından dolayı birçok öğrenci mağduriyet yaşadı. Sınava, trafik yoğunluğu ve çeşitli nedenlerden dolayı birkaç dakikalık gecikmelerle gelen öğrenciler, kapıdaki görevliler tarafından sınavın yapılacağı binaya alınmadı. Sınava giremeyen öğrenciler, gözyaşlarına boğularak okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Daha önceki yıllarda böyle bir uygulamanın olmadığını belirten öğrenciler, bu yılki değişiklikten haberlerinin olmadığını, sınav giriş belgesinde küçük yazılarla bu uyarıların yapıldığını, bunu da daha sonra fark ettiklerini belirttiler.

Bütün çabaları sonuçsuz kaldı

Sınava geciken bir öğrenci de sadece 5 dakika geç kaldığını, bir senesinin boşa gideceğini ifade etti. Sınavda görevli polislerden kendisini sınava gireceği binaya almaları için ricada bulunsa da bütün çabaları sonuçsuz kalan öğrenci, gözyaşlarına boğularak okuldan ayrıldı.

'Böyle bir duyuru görmedim'

Geç kalan başka bir öğrenci ise sınava 12 dakika kala sınavın yapılacağı binaya geldiğini söyleyerek, “İçeri almadılar. 15 dakika öncesinde diye bir şey ben duymadım. 10 dakika varken almaları gerekiyor. Böyle bir duyuru görmedim. Daha önce de sınava girdim ben, okuyorum ama okumayan insanlar var şu anda. Sınav giriş kağıdında yazıyorsa eğer bilmiyorum. Küçücük yazılar var” dedi.