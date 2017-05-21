15 dakika kuralı yine mağdur etti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanan, adayların sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınması kuralı kapsamında, geç kalanlar Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) katılamadı. Kamudaki A grubu kadrolar ile öğretmenlik için yapılan KPSS'nin ilk oturumu saat 10.00'da başladı.

Adaylar, sınav binalarına, yapılan aramaların ardından alındı. ÖSYM'nin "sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağına" ilişkin kuralı kapsamında, saat 09.45'te kapılar kapatıldı. Bu saatten sonra gelen adaylar ise sınava giremedi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde sınava girecek adaylardan üçü, saat 09.45'ten sonra binaya gelmeleri nedeniyle sınava alınmadı. Geç kalan bir aday, sınava alınmamasına tepki göstererek giriş belgesini yırtıp fakülte binasından ayrıldı.

Kayseri'de de KPSS'ye girmek isteyen adaylar, trafik yoğunluğuna neden oldu. Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesinde sınava girmek için gelen adaylar, polis tarafından aranarak içeri alındı. Kural kapsamında saat 09.45'te kapılar kapatıldı. Bu saatten sonra gelen adaylar ise sınava giremedi.

Salona alınmayınca kapı önünde gözyaşı döktü

Sınava geç kalan Esra Ertük, salona alınmayınca uzun süre kapı önünde gözyaşı döktü. Ertürk'ü teskin etmeye çalışan çevredekiler, görevlilere genç kızın sınava alınması için ricada bulundu ancak sonuç değişmedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde sınava girmek için gelen adaylar, polis kontrolünden geçerek salonlara alındı. Kapılar kapandıktan sonra sınava gireceği fakülteye gelen bir kadın aday ise içeri alınmadı. Polis memuruna kendisini içeri alması için ricada bulunan aday, "2 dakikalığına bir şey olmaz, yazık. Neyse sizin de yapabileceğiniz bir şey yok." diyerek gitti. Çocukları ya da yakınları sınava giren ailelerin okul bahçelerinde Kur'an-ı Kerim okuduğu ve örgü ördüğü görüldü. AA