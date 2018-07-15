‘15 Temmuz’u unutmayacağız’

15 Temmuz 2016’da gerçekleşen ve 250 vatandaşımızın şehit olmasına, binlerce vatandaşımızın da yaralanmasına sebep olan alçak darbe girişimi nedeniyle devlet ve millet el ele tüm yurtta çeşitli etkinlikler düzenlendiğine dikkat çeken Özkaya; “Tarihin hiçbir döneminde milletimiz, böyle bir alçaklıkla karşı karşıya kalmamıştır. FETÖ, milletimizin saf ve temiz duygularını istismar ederek güvenini kazanmış ve milletin vergileriyle alınmış silahları millete yöneltmek suretiyle bu hainliğe ve alçaklığa imza atmışlardır.

Ama aziz milletimiz tıpkı Çanakkale’de, tıpkı Kurtuluş savaşında olduğu gibi memleketi hain ellere teslim etmemek için tüm ferasetiyle bu alçaklığa karşı çıkmış ve başarılı olmuştur. Biz de Ordulular olarak bu şanlı destanın ve bu alçaklığın unutulmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz’ şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ