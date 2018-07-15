Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
89898
ALTIN
193.922
DOLAR
4.8448
STERLİN
6.4048
EURO
5.6556

‘15 Temmuz’u unutmayacağız’

İstanbul’da faaliyet gösteren ve üç yüzden fazla Ordulu STK’nın bir araya gelmesiyle oluşan Ordu Dernekler Platformu’nun Başkanı Gülcan Özkaya, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada; 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı

15 Temmuz 2018 Pazar 16:53
‘15 Temmuz’u unutmayacağız’

15 Temmuz 2016’da gerçekleşen ve 250 vatandaşımızın şehit olmasına, binlerce vatandaşımızın da yaralanmasına sebep olan alçak darbe girişimi nedeniyle devlet ve millet el ele tüm yurtta çeşitli etkinlikler düzenlendiğine dikkat çeken Özkaya; “Tarihin hiçbir döneminde milletimiz, böyle bir alçaklıkla karşı karşıya kalmamıştır. FETÖ, milletimizin saf ve temiz duygularını istismar ederek güvenini kazanmış ve milletin vergileriyle alınmış silahları millete yöneltmek suretiyle bu hainliğe ve alçaklığa imza atmışlardır.

Ama aziz milletimiz tıpkı Çanakkale’de, tıpkı Kurtuluş savaşında olduğu gibi memleketi hain ellere teslim etmemek için tüm ferasetiyle bu alçaklığa karşı çıkmış ve başarılı olmuştur. Biz de Ordulular olarak bu şanlı destanın ve bu alçaklığın unutulmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz’ şeklinde konuştu.
HABER MERKEZİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet yönetimi sil baştan
Devlet yönetimi sil baştan
FETÖ'nün hücrelerine gireceğiz
FETÖ'nün hücrelerine gireceğiz
Amaç birlik ve beraberliği daim kılmak
Amaç birlik ve beraberliği daim kılmak
O gece unutulmaz
O gece unutulmaz
Ankara’nın manevi sahipleri unutulmadı
Ankara’nın manevi sahipleri unutulmadı
Batı, FETÖ ile ittifak içinde
Batı, FETÖ ile ittifak içinde
İlk hacı adayları yola çıkıyor
İlk hacı adayları yola çıkıyor
Eren Bülbül'ün kanı yerde kalmadı
Eren Bülbül'ün kanı yerde kalmadı
Milli direniş 2 yaşında
Milli direniş 2 yaşında
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim